La diputación invierte en la  Sinfónica 1,6 millones de euros

La alcladesa, Inés Rey, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, firman un convenio para la OSG CEDIDA

Ayuntamiento y Diputación han firmado un convenio que permitirá que la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) que permitirá al organismo provincial invertir 1,56 millones de euros en la entidad, siempre necesitada de fondos. El programa de la OSG para lo que queda de 2026 es de 2,28 millones de euros.

Este dinero financiara también a las agrupaciones infantiles y juveniles, así como los diferentes coros, el programa didáctico e iniciativas destinadas a promover la música y los compositores gallegos. El objetivo del convenio es ampliar la presencia de la OSG en la provincia, en Galicia y en el resto del mundo. Pero, sobre todo, acercar la música sinfónica al público que normalmente no puede acudir a sus conciertos en A Coruña.

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El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que la sinfónica es una de las grandes instituciones culturales del país y un "motivo de orgullo para A Coruña" y para toda la provincia. Recalcó esto último. "Queremos que a Sinfónica sexa realmente a orquestra de toda a provincia, que actúe nos nosos concellos e que achegue cultura de primeiro nivel a públicos de todas as idades".

Conviene recordar que la OSG es una iniciativa municipal, y que el Ayuntamiento aporta cuatro millones de euros para su financiación. "A OSG é unha formación de referencia dentro e fóra de Galicia", declaró la alcaldesa, Inés Rey, que considera que la gira de este año por Reino Unido sirvió para consolidar su perfil global y dar a conocer el nombre de A Coruña en el mundillo. Próximamente, se realizará una gira por Colombia.

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Talento gallego

El acuerdo reserva 60.000 euros a la promoción de la música gallega. Esto incluye la incorporación de obras de compositores gallegas a la programación de la OSG, su difusión en giras internacionales y el impuso de nuevos talentos a través de iniciativas como el Premio Gaos. también se reforzará la figura del compositor residente.

Otro punto del convenio es que se va a crear una colección discográfica dedicada al patrimonio musical gallego y a la organización de conciertos sinfónicos con artistas de Galicia en grande espacios.