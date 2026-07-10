Julio, el mes del cumpleaños de las focas del Aquarium Finisterrae

Jinzi, en el Aquarium Finisterrae El Ideal Gallego

El mes de julio es muy especial en el Aquarium Finisterrae, ya que todas las focas que viven en sus instalaciones celebran su cumpleaños durante estas semanas.

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Este vierners, 10 de julio, es el turno de dos de ellas. Sabela cumple 17 años y continúa siendo una de las focas más veteranas y queridas del Aquarium. Por su parte, Jinzi, el ejemplar incorporado más recientemente a la familia del centro, celebra su quinto cumpleaños.

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A lo largo del mes, el resto de las focas también irán soplando las velas, convirtiendo julio en un mes de celebración para estos mamíferos marinos y para el equipo que trabaja cada día por su cuidado y bienestar.