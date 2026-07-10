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A Coruña

Julio, el mes del cumpleaños de las focas del Aquarium Finisterrae

Belén Cebey
Belén Cebey
10/07/2026 11:17
Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae
Jinzi, en el Aquarium Finisterrae
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El mes de julio es muy especial en el Aquarium Finisterrae, ya que todas las focas que viven en sus instalaciones celebran su cumpleaños durante estas semanas.

Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae

Jinzi, la nueva foca del Aquarium Finisterrae de A Coruña

Más información

Este vierners, 10 de julio, es el turno de dos de ellas. Sabela cumple 17 años y continúa siendo una de las focas más veteranas y queridas del Aquarium. Por su parte, Jinzi, el ejemplar incorporado más recientemente a la familia del centro, celebra su quinto cumpleaños.

Hansi es la foca más mayor del Aquairum Finisterrae

Hansi, Petra, Lara y Paula, las veteranas del Aquarium de A Coruña

Más información

A lo largo del mes, el resto de las focas también irán soplando las velas, convirtiendo julio en un mes de celebración para estos mamíferos marinos y para el equipo que trabaja cada día por su cuidado y bienestar.

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