Hace 50 años | Sangre en la playa del Matadero

Imagen actual de la playa del Matadero El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, llegaban al pleno las protestas de los vecinos de Adormideras contra la farmacia que se quiere instalar en el barrio. En 1976, hace 50 años, la playa del Matadero se llenaba de sangre procedente de la factoría situada a su lado y que le da nombre, mientras que hace 75, en 1951, la ciudad celebraba la fiesta de San Cristóbal con misa y bendición de vehículos. Hace 100 años, en 1926, se acordaba el final del conflicto con las pescaderas del mercado de la ciudad.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Los vecinos de Adormideras llevan al pleno su protesta contra la farmacia

La polémica generada por la concesión del permiso para construir una farmacia en Adormideras quedó reflejada en el pleno municipal. Los concejales del BNG abandonaron el salón de sesiones en señal de protesta por la decisión del alcalde de impedir el acceso de los vecinos del polígono al ayuntamiento para evitar incidentes. Unas treinta personas aparecieron para dejar constancia de que no quieren que se construya una farmacia sobre suelo reservado para uso dotacional.

El Ayuntamiento estudia hacer del entorno de la plaza de Lugo una zona peatonal. Así lo anunció el alcalde, Francisco Vázquez, en el pleno que dio luz verde a la demolición del mercado. La propuesta consiste en soterrar el tráfico rodado en las vías de acceso al futuro mercado.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

La sangre del matadero se vierte a través de un desagüe a la playa

La playa del Matadero presenta un aspecto de bañistas y gentes que buscaban el bronceado en esta recogida cala de la costa coruñesa, prolongación natural de Riazor. No hay petróleo en las aguas ni en las arenas. Podría decirse, por tanto, que la playa ya no está contaminada. Craso error. Porque la playa, la pequeña, recoleta, preciosa playa del Matadero, sigue con la misma contaminación que desde hace años, pese a las numerosas protestas de habituales y vecinos: la sangre que se vierte del matadero y que a través de un desagüe tan original como es el vertido directo, llega hasta la misma playa. No es ciertamente el aperitivo turístico más apetitoso que pueda ofrecer La Coruña, expresaba en su edición El Ideal Gallego.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

La ciudad celebra San Cristóbal con misa y procesión de vehículos

Este domingo conmemoró el Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones, el día de su Patrono, San Cristóbal. En la iglesia de Santiago, donde se alzaba en un altar portátil la imagen del Patrono de los automovilistas, hubo a las once de la mañana una misa, oficiada por el beneficiado de la Colegiata, don Narciso García Fernández. El templo estaba lleno de fieles, entre los que figuraban todos los transportistas coruñeses, propietarios y conductores de automóviles, motociclistas, etc. Después de la misa se organizó la procesión con la imagen de San Cristóbal. La imagen de San Cristóbal era conducida en un camión artísticamente adornado y escoltada por motoristas de la Policía de Tráfico y por otros motoristas particulares.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Fin a la polémica por las vendedoras de pescado en el mercado coruñés

Ha visitado al gobernador una comisión de pescadoras, para manifestarle que se hallan dispuestas a acatar las órdenes que se habían dado para la venta del pescado al peso; ya provistas de básculas, volverán a los puestos, quedando así normalizada la situación a que se llegó por la resistencia de aquéllas. En vista de la nueva actitud adoptada, el gobernador acordó que no ingresaran en la cárcel las que lo habían de hacer para cumplir el arresto supletorio de la multa que les fue impuesta.

María Josefa Lagares Vázquez, burlando la vigilancia de la portera de la Iglesia de los Reverendos Padres Jesuitas de esta ciudad, allá por el año 1923, sustrajo en diferentes ocasiones varias sillas que fueron valoradas en 19,50 pesetas.