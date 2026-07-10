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Biblioteca TSXG
A Coruña

El TSXG reestrena su biblioteca con una comisión mixta de Xustiza

En la reunión se estudió la implantación de las nuevas plazas judiciales en A Coruña

Abel Peña
Abel Peña
10/07/2026 17:32

La comisión mixtas de Xustiza se celebra cada seis meses, pero hoy ha tenido lugar en la reformada y flamante biblioteca del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). La biblioteca se construyó en el año 2000, en la reforma proyectada por José Manuel Gallego Jorreto, pero a lo largo de los años se había acumulado material obsoleto y sin ningún valor como lugar de consulta. 

Su presidente, Ignacio Picatoste, decidió poner en marcha un plan de recuperación no solo de la biblioteca sino de casi todo el edificio. Así, se han deshecho de todo el material obsoleto de consulta y ha vuelto a ser funcional gracias al trabajo del personal de Presidencia y de los auxilios judiciales.

Ahora la biblioteca es útil para celebrar reuniones y para que los magistrados deliberen en ella. Picatote tuvo la ocasión de mostrarla hoy al conselleiro de Xustiza, Diego Calvo. En este entorno estudiaron el proyecto de 19 plazas de jueces y siete de fiscales para Galicia, dentro del proyecto de nuevas 700 unidades judiciales para toda España. 

A Coruña recibe dos, y tres plazas en la sección civil del tribunal de instancia a lo que hay que sumar otra plaza en la sección de instrucción. Calvo recordó que en la última propuesta de la comisión mista el Gobierno central aceptó la puesta en marcha de un tribunal de primera instancia en A Coruña y una sección civil para la Audiencia Provincial. 

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