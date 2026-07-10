El Agra do Orzán continúa su larga travesía por el desierto: su parque pierde el verde

El pequeño parque del Agra do Orzán, ayer, sin rastro del verde que lo cubría antes German Barreiros

“Se te cae el alma a los pies”, comentan desde la asociación de vecinos del Agra do Orzán. Este populoso barrio, el más densamente poblado de la ciudad, llevaba muchos años suspirando por un parque donde poder estirar las piernas y librarse de tanto cemento y hormigón. Por eso el 10 de marzo fue tan especial: ese día, la alcaldesa inauguró una pequeña parte del parque que se les había prometido durante décadas y los vecinos pudieron pasearse por el césped. Hoy en día ya no es posible, porque el verde ha desaparecido, aunque el parque siga allí.

El intenso calor de los últimos días y la falta de riego han provocado que desaparezca la hierba, dejando lo que parece un descampado salpicado aquí y allá de matorrales, un verdadero secarral que, desde luego, no invita a tumbarse ni a disfrutar del aire libre en pleno verano. Para los vecinos, se trata de una nueva desilusión que tienen que afrontar.

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Conviene recordar que ya fue un golpe descubrir que el parque no era exactamente como habían esperado. El “borrador”, según el Ayuntamiento, de abril de 2023, después de que se firmara el protocolo para derribar los muros del solar que pertenece a la Agencia Española de Meteorología (Aemet), incluía una infografía donde se apreciaba una distribución distinta, con bancos modernos, con los muros de los edificios cubiertos por empalizadas de madera y arbustos y juegos infantiles.

Nada de eso estaba en la zona verde que inauguró la alcaldesa. Sin embargo, sí contaba con varios abedules y un espeso césped que había crecido durante meses. Antes de que los vecinos pudieran pisarlo, había sido necesario sembrarlo, dejarlo crecer, segarlo y dejarlo crecer de nuevo para que arraigara y no lo estropearan las pisadas.

Zona edificable

En total, se gastaron 370.000 euros en esta pequeña zona verde, sin contar los meses de espera hasta que la hierba estuvo lista. A juzgar por el aspecto que presenta la zona ‘verde’, parece un tiempo perdido. Además, los vecinos se enteraron poco después de que el Ayuntamiento tenía pensado dejar que se edificara sobre parte del pequeño parque de 2.100 metros cuadrados que se había abierto al público, señalando que era provisional y que el espacio proyectado era más grande.

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Pero en el plano se señalaba claramente que dos bloques de edificios ocuparían cerca del 40% de la superficie de esta zona verde provisional. La indignación fue mayúscula y el Gobierno de Inés Rey trató de atenuarla trasladando parte de la edificabilidad. Pero los vecinos sienten que ya han tenido suficiente paciencia y quieren el Parque del Observatorio tal y como se les prometió, con los mismos metros cuadrados. La modificación parcial del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) se aprobó inicialmente, con el voto a favor del BNG, pero la asociación del barrio ha presentado alegaciones y piensan llegar hasta el final.