Diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: Cholo Ramón pone fin a su aventura en el Ártico

La expedición del coruñés Cholo Ramón por el Polo Norte ha llegado a su fin. Tras varios días de exploración en el archipiélago de Svalbard, el aventurero se despidió del Ártico con un emotivo mensaje dirigido a todas las personas que han seguido su viaje desde A Coruña.

“Todo lo bueno se acaba”, resumió al hacer balance de una experiencia marcada por la naturaleza salvaje y los paisajes únicos del extremo norte del planeta.

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Durante la expedición, el grupo completó 2.200 kilómetros de navegación y recorrió 200 kilómetros de pistas en los tres días que permanecieron en Montesvillén. A lo largo del viaje lograron observar 27 especies de aves, seis especies de mamíferos marinos y dos especies de mamíferos terrestres, entre ellos el emblemático reno y el zorro ártico, dos de los animales más representativos de la fauna polar.

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El coruñés destacó que se lleva consigo “una serie de experiencias” difíciles de olvidar y calificó la expedición como “un viaje que se hace muy pocas veces en la vida”.

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El regreso a España también está ya planificado. La expedición iniciará el viaje de vuelta con una escala en Barcelona, antes de completar el trayecto hasta A Coruña, donde está previsto que llegue en dos días.

Cholo Ramón adelantó además que, a partir de la próxima semana, comenzará a publicar todo el material audiovisual recopilado durante la aventura para mostrar el trabajo realizado y compartir con sus seguidores los momentos más destacados de esta expedición por el Polo Norte.

En su despedida, quiso agradecer el apoyo recibido durante estos días y dejó un mensaje cargado de emoción: esta vez no pudo despedirse con su habitual “hasta mañana”, sino con un “hasta la siguiente”.