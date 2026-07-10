A Coruña busca la tranquilidad: crecen las denuncias a la Policía Local sobre el ocio y la convivencia

Un coche de la Policía Local patrulla por la calle Socorro Archivo El Ideal Gallego

Los coruñeses buscan la tranquilidad cada vez más, y prueba de ello está en la memoria de la Policía Local correspondiente al año pasado. Si en 2024 las denuncias relacionadas con el ocio y la convivencia suponían el 40% de las presentadas dentro del epígrafe de ordenanzas municipales, este año crecen hasta el 70%. Las demandas sobre la ordenanza de limpieza representan el 19,4%, y las de la normativa municipal de ruidos, el 10,2%.

Los problemas que enturbian la convivencia van desde obras sin licencia hasta horarios de cierre excesivos o venta ambulante. En total, los agentes del 092 tramitaron el año pasado 737 denuncias o informes relacionados con la convivencia y el ocio, mientras que en 2024 fueron 276. Muchas de ellas están relacionadas de forma directa con el ocio nocturno, pero no tantas como se podría sospechar. Las más numerosas fueron por obras. Así, por las denuncias presentadas, los agentes acudieron hasta en 146 ocasiones a inspeccionar actuaciones en inmuebles, siendo el mes de octubre, con 24, el que más preocupó a los vecinos por este asunto.

Le siguen, con 120, las denuncias por control de cese de actividad de establecimientos, por lo general de ocio nocturno o de hostelería. Mayo y junio, con 47 y 43 intervenciones, fueron los más intensos. A su vez, los agentes también recibieron 97 denuncias por actividades sin licencia; 79 para inspeccionar locales; 76 por vertidos; 75 por obras sin licencia, y 64 por consumo de alcohol en vía pública.

En menor medida, pero también representativas, en 2025 hubo 28 denuncias por venta de bebidas alcohólicas a menores; 26 hojas de reclamaciones; once por horario de cierre excesivo; nueve por inmuebles ruinosos; cinco por venta ambulante, y una denuncia por instalación ilegal en la vía.

Memoria de 2025

En el apartado de denuncias por incumplir algunos asuntos de la ordenanza de limpieza, el 092 registró 204. Por orinar en vía pública, la Policía Local recibió 74 demandas, el asunto que más molestó a los vecinos denunciantes. También se denunció hasta en sesenta ocasiones la insalubridad de inmuebles; 37 pintadas o grafitis –el Ayuntamiento lo considera vandalismo–; 22 actos de depósito, abandono o vertido de productos; y una denuncia por depositar escombros o materiales en la vía. Además, hubo diez demandas por otros asuntos sin especificar.

Dentro del epígrafe de la ordenanza de ruidos, los agentes del 092 atendieron 107 denuncias. El número más alto, por mucho, corresponde a los ruidos y fiestas en viviendas, tanto en horario diurno como nocturno: 65. Le siguen los gritos en horario nocturno, causando molestias vecinales que conllevaron 21 denuncias. El año pasado, a su vez, hubo seis partes de medición de ruidos en locales y tres denuncias directas a establecimientos de hostelería, además de seis demandas por asuntos sin especificar.

Por lo general, sobre todo en lo relacionado con el ocio y la convivencia, el número de informes y denuncias tramitadas por la Policía Local ha ascendido, con excepciones, como el de las pintadas, que ha caído