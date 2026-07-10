Así será la Feira das Marabillas, con más animación que nunca para celebrar sus treinta ediciones

Animación en la pasada edición de la feria Carlota Blanco

La Feira das Marabillas cumplirá sus treinta años con la nueva edición, que contará con más animación que nunca, entre los días 22 y 26 de julio. Fue en 1993 cuando la UNED, en el marco de sus cursos de verano, inició la celebración de una representación y mercado medieval en el centro histórico. Desde esa fecha se lleva a cabo, en la Ciudad Vieja, treinta ediciones de presentaciones medievales, lo que se conoce como la Feira das Marabillas.

La asociación de comerciantes del casco histórico, Aceca, organizadora del multitudinario evento, ha dado a conocer este viernes la programación de este año, que comenzará el miércoles 22 a las 12.30 con un pasacalles de gran formato en la plaza de Azcárraga, lo que dará el pistoletazo de salida a cinco jornadas de fiesta, gastronomía y compras.

Desde ese momento y hasta las 23.00 horas, la Ciudad Vieja contará con animación cada pocos minutos. No faltarán a la fecha los Sbandieratori, que representan ceremonias que realizaban los caballeros y ejércitos italianos durante la Edad Media mediante el lanzamiento de banderas. Habrá, como es habitual, malabares, pasacalles musicales, danza del vientre, zancos, teatro, aéreos, fuego, conciertos y títeres, entre otra oferta de animación.

El jueves, con un horario que se adelanta hasta las 11.30 horas y hasta las 23.00, promete un "peche abraiante", a las 22.30 horas, con los 'Cazadores de dragones'. El viernes 24 de julio, en el mismo horario, además de la animación constante durante todo el día, habrá concierto de Gaeloc en la plaza de la Constitución (22.45 horas) y acrobacias y fuego de la compañía Grus Grus en la plaza de María Pita (23.00 horas).

El sábado el horario se amplía hasta las 23.20 horas, y entre la oferta existente, la organización destaca los pases de danza de 'Nazareth', que tendrán lugar a las 18.45 horas en la plaza de Azcárraga; a las 22.00 horas en la plaza de las Bárbaras; y a las 22.45 horas en la plaza de la Constitución.

El domingo, jornada final del evento, el cierre se adelanta a las 21.30 horas, cuando se podrá ver un "espectacular" pasacalles de gran formato de todas las compañías artísticas participantes. Desde Aceca ponen en valor la presencia diaria de "espectáculos en movimiento" que amenizan la feria, así como los pasacalles musicales y de danza, teatrales y humorísticos, y acrobáticos y circenses. Los conciertos y el entretenimiento para los más pequeños, con cuentacuentos, títeres, talleres y el tradicional Recuncho das Pícaras en María Pita, son otros platos fuertes del evento.