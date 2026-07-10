Así eran las fiestas de verano de A Coruña hace 50 años: de Julio Iglesias y Manolo Escobar a la feria del disco y las verbenas populares

La orquesta Los Satélites en una actuación con Massiel, una de las estrellas del cartel de fiestas de 1976 en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Ahora que el Ayuntamiento de A Coruña ya ha desvelado la mayor parte del programa de fiestas de María Pita, muchas personas empiezan la habitual 'tarea' de ensalzar o criticar el cartel. Unos se basan en sus gustos, otros, sin embargo, apelan a la memoria, a las fiestas de su infancia, adolescencia o juventud.

Porque una de las maneras de comparar es ver qué ocurría antes en la programación festiva de A Coruña durante los meses de verano. En la actualidad tiene mucho más peso el mes de agosto con la celebración de María Pita, pero en 1976, todo el verano estaba repleto de actividades, como revela el programa completo publicado por El Ideal Gallego en su edición del 19 de junio de 1976, hace 50 años.

Entre lo que más destaca aparecen los grandes conciertos del Palacio de los Deportes, el principal recinto de la época, al modo del actual Coliseum. Si en la actualidad este espacio lo llenan cantantes Pablo Alborán o Tom Jones, hace 50 años el programa festivo de A Coruña incluía los recitales de artistas tan importantes en la época como Julio Iglesias, Vicente Fernández, Massiel, Manolo Escobar, Alberto Cortez o Lluis Llach.

Este era el programa completo, según aparece reflejado en el diario

Julio

1 de julio: Verbena popular en Bens

2 de julio: Ballet Folclórico en el Palacio de los Deportes

3 de julio: Concierto del mexicano Vicente Fernández en el Palacio de los Deportes

7 de julio: Festival Infantil y verbena en Os Mallos

8 de julio: Bibiano y Benedicto

9 de julio: Concierto de Manolo Escobar en el Palacio de los Deportes y de la Orquesta de la Cámara de Paul Kuentz en la iglesia de San Jorge

10 de julio: Orquesta de la Cámara de Paul Kuentz en la iglesia de San Jorge

12 de julio: Agrupación Atrium Musical de Madrid en la iglesia de Santiago

14 de julio: Amancio Prada recita a Rosalía en la iglesia de Santo Domingo

15 de julio: Fortunes Fire de Londres en la iglesia de la Colegiata

16 de julio: Concierto de la Banda Municipal en la Casa del Mar, festival infantil y carnaval en A Palloza, concierto de Miguel Aceves Mejía en en el Palacio de Deportes y verbena en A Palloza

17 de julio: Dúo de violines Katiarskla-Comesaña en la iglesia de Santiago

18 de julio: Concierto de Alberto Cortez en el Palacio de los deportes

19 de julio: Consortium Antiqum de Bruselas en la Orden Tercera

20 de julio: Consortium Antiqum de Bruselas en la Orden Tercera

21 de julio: Conferencia de Fernández Cid

22 de julio: Ballet de Wallonia

24 de julio: Concierto de Manolo Sanlúcar

25 de julio: Compañía de Zarzuela Isaac Albéniz en el Palacio de los Deportes

26 de julio: Compañía de Zarzuela Isaac Albéniz en el Palacio de los Deportes

27 de julio: Orquesta Nacional de la radio de Oporto en el Palacio de los Deportes

28 de julio: Orquesta Nacional de la radio de Oporto en el teatro Colón y concierto de Roberto Carlos

29 de julio: Compañía Dramática Española en el teatro Colón

30 de julio: Compañía Dramática Española en el teatro Colón

31 de julio: Teatro Municipal Infantil de Madrid en el Palacio de los Deportes, concierto de María Dolores Pradera, coronación de las reinas de las fiestas y verbena popular en la plaza de María Pita

Agosto

1 de agosto: Función del voto y batalla naval en el castillo de San Antón

2 de agosto: Escuela de Samba Mangueira

4 de agosto: Ópera popular patrocinada por la Caja de Ahorros-Monte de Piedad en el Palacio de los Deportes con la Coral Polifónica El Eco.

5 de agosto: Concierto de Mocedades y Massiel en el Palacio de los Deportes

6 de agosto: Festival de Amigos de la Ópera en el teatro Colón

7 de agosto: Fiesta infantil en el Campo de Marte, recital de guitarra con narciso Yepes, Ballet Folklórico Michoacan de Méjico y verbena popular con fuegos de artificio en el Campo de Marte

8 de agosto: Batalla de Flores y festival de Amigos de la Ópera en el teatro Colón

9 de agosto: Concierto del trío Bartok y de Jarcha en el Palacio de los Deportes

10 de agosto: Festival de Amigos de la Ópera en el teatro Colón

11 de agosto: Festival de Amigos de la Ópera en el teatro Colón y Albert Hammond

12 de agosto: Festival de Amigos de la Ópera en el teatro Colón

13 de agosto: Compañía Lírica Española en el teatro Colón y Trofeo Teresa Herrera en Riazor

14 de agosto: Fiesta infantil y carnaval en la plaza de Portugal, Compañía Lírica Española en el teatro Colón y Trofeo Teresa Herrera en Riazor

15 de agosto: Compañía Lírica Española en el teatro Colón y Trofeo Teresa Herrera en Riazor

16 de agosto: Fiesta infantil en A Gaiteira, Compañía Lírica Española en el teatro Colón, conciertos de Love Machine y Julio Iglesias en el Palacio de los Deportes y verbena popular en A Gaiteira.

17 de agosto: Compañía Lírica Española en el teatro Colón

18 de agosto: Mostra da Cantiga Galaico Portuguesa con Jose Afonso y Compañía Nacional de Teatro en el teatro Colón

20 de agosto: Inauguración de la Feria del Disco

21 de agosto: Fiesta infantil en Os Castros y verbena popular en el barrio

22 de agosto: Concierto de Lluis Llach en el Palacio de los Deportes

27 de agosto: Clausura de la Feria del Disco