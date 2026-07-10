A Coruña se prepara para la primera tormenta del verano

Rayos sobre la ciudad, en una tormenta del verano pasado Quintana

A Coruña se prepara para vivir la que será su primera tormenta de verano. Y es que, después de doce días sin que se registrase ni una sola gota de agua y las temperaturas se mantuviesen cálidamente agradables, los rayos volverán a la ciudad coincidiendo con el fin de semana. En concreto, será entre las 18.00 horas y la medianoche cuando se viva el aparato eléctrico más importante. Este irá acompañado de rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, e incluso de abundante granizo.

Una espectacular tormenta de rayos ilumina A Coruña al amanecer Más información

En este sentido, la Aemet no descarta que se registre la mayor tormenta de los últimos años. Por ello, la agencia estatal ha decretado avisos naranja por lluvia y aparato eléctrico en el noroeste e interior de la provincia herculina. Antes de la llegada de los rayos, los termómetros podrían volver a contabilizar los valores más altos de la semana, alcanzando los 27 grados antes de la tormenta. Durante los próximos días los cielos de mantendrán nublados, aunque apenas se esperan lluvias

La última tormenta que se pasó por A Coruña coincidió con el ascenso del Deportivo a Primera División. Una tormenta que, aunque apenas registró 1,8 litros por metro cuadrado -y no duró más de una hora-, devolvió la primavera a A Coruña más de dos meses después. Y es que, después de que este 2026 empezase más mojado de lo normal con 42 días consecutivos de lluvia -segunda racha más larga desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad-, tras la llegada de la primavera se invirtió el panorama climático.