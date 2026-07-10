A Coruña de las primeras décadas del siglo XX revive en pantalla con un espectacular vídeo

Kiko González de Lema lo ha vuelto a hacer: ‘A Coruña na memoria’ ya tiene segunda parte. Si en la primera nos llevó de paseo por la ciudad de entre 1860 y 1920, esta vez lo hace por el periodo transcurrido entre 1900 y 1960. La obra, según explica el autor en la introducción, ha sido realizada a partir de fotografías antiguas de diversos autores que han sido “restauradas y coloreadas mediante inteligencia artificial y edición manual en Photoshop, procurando mantener la máxima fidelidad histórica con la arquitectura y la ambientación de cada época”. Hay “licencias artísticas y elementos de ficción”, pero “siempre desde el máximo respeto por su memoria, trayectoria y legado”, remarca.

Imagen de 1915 del Palco de la Música y el Salón Cinema Coruña Youtube

En el vídeo aparecen edificios históricos del ocio coruñés como el Salón Cinema, el Kiosco Alfonso o la vieja Terraza (la que hoy está en Sada), en los jardines de Méndez Núñez; el cine Savoy, al final de la calle Real, el teatro Rosalía de Castro, donde el tenor Fleta, muy querido en la ciudad que lo vio morir, sorprende con una actuación; o el merendero de Estrella Galicia. Espectacular resulta la recreación de un partido del Deportivo en el antiguo Parque de Riazor: está magníficamente recreado este campo, que se ubicaba donde hoy se levanta el colegio Las Esclavas.

Vista general de los jardines de Méndez Núñez Youtube

En ese choque futbolístico destaca la aparición de Chacho, la estrella del Deportivo en los años 30. Hay más rostros conocidos de este deporte en el vídeo, como Luis Suárez o Arsenio Iglesias, que toman algo en la terraza del Kiosco Alfonso, junto a los actores Xan das Bolas y Fernando Rey, el alcalde Alfonso Molina o el banquero Pedro Barrié de la Maza, todo ello amenizado por la voz de Pucho Boedo.

Así se hizo el vídeo del viaje por A Coruña del siglo XIX de Kiko González de Lema Más información

En otros momentos de la película aparecen Rosalía de Castro y Murguía paseando por el Cantón Grande cuando esta zona estaba adornada por bustos, Marcela y Elisa a la salida de la iglesia de San Jorge, o José Ruiz Blasco y su hijo Pablo Ruiz Picasso pintando al natural en la zona de la torre de Hércules.

Imagen de Picaso en la Torre de Hércules Youtube

Volviendo a los lugares significativos coruñeses, también hay espacio para ver el Cantón Grande con el Hotel Palas, la calle Real con el Villa de París, los comercios de San Andrés y el viejo Circo de Artesanos, Riego de Agua, la playa y el merendero de Riazor, las vendedoras del Campo da Leña, los restos del castillo de San Amaro o la Ciudad Jardín.