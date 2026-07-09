La Zona Comercial Obelisco ya percibe un consumo más reducido

Ambiente en la calle Real Patricia G. Fraga

La hostelería no entiende de fines de semana en verano. Ya sea lunes, martes, sábado o domingo, las terrazas se llenan cada día en la ciudad. El comercio sigue esta línea, impulsado por un turismo que llena las tiendas. Pero el consumo está comenzando a dejar síntomas parecidos a la “crisis” que sacudió ambos sectores entre 2008 y 2010.

El presidente de la Zona Comercial Obelisco, Javier Pastoriza, asegura que el verano trae esperanza, pero “vemos sensaciones que veíamos en 2008, 2009 y 2010, los años de la crisis económica. Son señales de alarma, no tanto en la facturación, que al final es ficticia, sino en los clientes que miden mucho más a la hora de gastar”.

El también propietario de El Tequeño, en María Pita, considera que el hecho de que “cueste más llegar a fin de mes, hace que la gente mire más las listas de precios y compare varios sitios andes de sentarse en uno”. No obstante, la temporada alta está a la vuelta de la esquina, por lo que reina el optimismo: “La segunda quincena de julio y el mes de agosto serán los fuertes, estamos esperanzados pero a ver cómo viene”.

La calle Real, que siempre ha sido el primer destino al que acuden los cruceristas, ha estrenado recientemente comercios dedicados a la venta de souvenirs, lo que hace pensar que la captación de turistas es cada vez más un reclamo. Pastoriza reconoce que ha habido “un cambio de tendencia”, pero no exclusivo en la zona: “Toda la ciudad gira hacia el turismo. Es una lectura positiva pero nunca nos podemos olvidar de los vecinos”, sostiene.

El presidente de la Zona Comercial Obelisco insiste en la importancia de que los nuevos comercios se adhieran a la asociación, ya que las ayudas y las actividades de dinamización comercial pueden evitar cierres o, por lo menos, retrasarlos.

Los negocios asociados suman más del centenar en la actualidad, pero Pastoriza comenta que, desde inicios de año, decenas de establecimientos se han puesto en contacto con la asociación para unirse. “Es síntoma de que hay gente ilusionada y que ven que hay un cambio y apuestan por el centro de A Coruña”, reconoce. Es necesario recordar que la Zona Comercial Obelisco y Distrito Mallos son los dos únicos Centros Comerciales Abiertos (CCA) que tiene A Coruña.