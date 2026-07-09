Soraya Arnelas | “Da igual el tiempo que haga, el coruñés sale siempre a darlo todo”

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Más de dos décadas lleva Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1982) consagrándose como una de las referentes en el pop-dance a nivel nacional. Este domingo (22.30 horas), los jardines de Méndez Núñez volverán a vibrar con su energía en el que será el último concierto del Atlantic Pride 2026.

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Este domingo regresa a A Coruña para cerrar la séptima edición del Atlantic Pride, un festival en el que ya participó en 2023. ¿Qué espera del concierto?

La última vez que estuve fue impresionante, miles de personas con un único sentimiento y todo ello rodeado de música. Es algo muy poderoso, lo pasamos genial. Mi gente gallega sabe pasárselo bien. Además, me encontré con grandes compañeros de la profesión que admiro y fue un encuentro precioso. Esta vez, volvemos con ganas de celebrar y de reivindicar en un lugar donde la música será protagonista.

¿De qué manera ha influido el colectivo Lgtbi en su forma de expresarse en la música?

El colectivo es una parte muy importante de mi carrera. Un público sensible, que pide calidad en producciones, en estilismos, puestas en escena..., un público entregado que siempre está ahí. La verdad es que siempre los tengo muy presentes, han formado parte de mi carrera desde mis inicios y estoy muy agradecida por ello.

Ya actuó muchas otras veces en la ciudad. ¿Qué tan diferente es el público coruñés?

El público coruñés se adapta muy bien a todos los estilos de música. Una ciudad que siempre alberga a todo tipo de artistas, nacionales e internacionales, hace que su público se adapte a todo. Y eso incluye también la climatología (ríe). Da igual el tiempo, el coruñés sale a pasarlo bien y a darlo todo siempre.

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Además de algunos de sus grandes éxitos, también presentará su octavo disco, ‘Ilúmina’. ¿Es su álbum más personal?

Este álbum lo estoy disfrutando mucho en directo, incluso más que en el estudio. Cobra vida con las puestas en escena que hemos preparado, con los juegos de luces y el vestuario…, es un viaje electrónico sensorial que hará que saques un montón de emociones y que te ponga a bailar sin quererlo. Además, es teatral, enérgico y a la vez íntimo. Para mí ha sido una noria de vivencias de emociones, y eso es lo que da riqueza a los álbumes.

El disco llega como regalo tras dos décadas en la industria. ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música?

Soñar ser cantante y llegar a serlo es algo que parece más propio de un guion de una película. Yo venía de un pueblo pequeño de Extremadura, era un disparate decirle en los 90 a tus padres que querías ser artista. Quizás por eso, por ser demasiado inalcanzable, jamás llegué a verbalizarlo. Pero dentro de mí, cada día me ponía delante de la cadena de música de mi padre esperando un milagro. Y ese milagro llegó gracias a ‘Operación Triunfo’.

‘Operación Triunfo’ cambió su vida. Cuatro años más tarde, representó a España en Eurovisión. ¿Qué recuerda de esos años?

‘OT’ fue el punto de partida, y qué punto de partida!. La experiencia fue intensa y a la vez maravillosa. Al poco tiempo me propuso mi discográfica presentarme al festival de Eurovisión sin saber si íbamos a ir a o no. Gracias al público, pude representar a España en ese festival tan internacional. Más emociones, más experiencias, más vivencias…, los primeros años de mi carrera fueron muy intensos, pero de gran valor.

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¿Qué diferencias que observa con la industria de hoy en día?

Muchas, la verdad, empezando por las grandes discográficas. Antes se hacía un trabajo de fondo con el artista, se invertía y se le cuidaba. Ahora relegan tu suerte a un solo single y si no funcionas, a otra cosa. Incluso en la televisión, no hay programas para poder ir a cantar, no hay programas musicales. Siento que ha perdido brillo esta industria, que ya no se tiene en cuenta el cuidado del producto y del artista.

Los artistas también tienen que adaptarse a la era digital. ¿Cómo le ha impactado en su carrera?

No te queda otra. Aunque, al tener mi sello discográfico, Valentía Records, al menos puedo cuidar mis trabajos, mis tiempos y mis gustos. Hay cosas que no se pueden evitar en los tiempos que corren, pero la creación con conciencia de las cosas es fundamental. Y, por supuesto, un buen equipo a tu lado para hacer un buen marketing digital.

Veinte años después, sigue con la misma vitalidad que cuando entró en 'OT'. ¿Cómo se ve dentro de otros veinte años?

Tina Turner solo habrá una (ríe). Yo aún tengo energía y me motiva lo que hago. Me gusta vivir el presente, quién sabe lo que haré en el futuro. Unida a la música estaré seguro, pero quizás ayudando a los sucesores, a las nuevas generaciones. Eso me encantaría.