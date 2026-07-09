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A Coruña

Muere la cantante Bonnie Tyler

La artista era una de las invitadas en uno de los cruceros que atracarán en A Coruña el día del eclipse de sol total

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez y Efe
09/07/2026 11:39
Concierto de Bonnie Tyler en María Pita Foto Pedro Puig (8)
Bonnie Tyler, en su último concierto en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años, según un comunicado en su página web.

Tyler falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", agregaron.

"Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza la nota.

La cantante ha protagonizado una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como 'It's a Heartache' y 'Total Eclipse of the Heart'.

La artista había sido sometida hace unas semanas a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúan como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

En A Coruña

La cantante galesa estuvo en concierto en A Coruña hace menos de un año, protagonizando uno de los eventos destacados de las fiestas de María Pita. 

Además, estaba previsto que este mismo verano regresase a la ciudad, aunque con una actuación privada. Bonnie Tyler era una de las invitadas a cantar en uno de los cruceros que atracarán en el puerto herculino el día del eclipse solar total del 12 de agosto.

Concierto de Bonnie Tyler en María Pita Foto Pedro Puig (3)

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