¿Cómo se mide la confianza cuando una familia atraviesa el momento más difícil?

Pompas Fúnebres de la Coruña Cedida

Pompas Fúnebres de la Coruña registra por segundo año consecutivo una puntuación de excelencia que avala la atención que se da en La Palloza y la nueva apertura del tanatorio de Sada

Cuando una empresa quiere saber si realmente está haciendo bien su trabajo, no pregunta solo si el servicio ha sido correcto. Hace una pregunta mucho más sencilla: «¿La recomendaría a un familiar o a un amigo?». De esa respuesta nace el Net Promoter Score (NPS), un indicador utilizado en todo el mundo para medir la satisfacción y la confianza de los clientes.

En el sector funerario español, la media se sitúa en 77,8 puntos. Pompas Fúnebres de A Coruña mantiene, por segundo año consecutivo, un NPS de 84 puntos, un respaldo que confirma la confianza de las familias y el compromiso de todo el equipo con un servicio de calidad.

Lo que realmente importa

Detrás de esa valoración no hay grandes discursos. Las familias destacan la cercanía, la profesionalidad y la tranquilidad que transmite un equipo que se ocupa de todo cuando resulta más difícil hacerlo.

Ese acompañamiento permite que quienes acaban de perder a un ser querido puedan centrarse en lo verdaderamente importante: compartir ese momento con los suyos, sabiendo que cada detalle está atendido con respeto, sensibilidad y experiencia.

La misma atención, ahora también en Sada

Con esa misma filosofía, Pompas Fúnebres de A Coruña ha abierto un nuevo centro en Sada, acercando el mismo nivel de atención que desde hace años ofrece en La Palloza.

Las nuevas instalaciones, modernas y confortables, están situadas en pleno centro urbano, lo que facilita el acceso caminando para los vecinos de la localidad. Además, cuentan con un amplio aparcamiento exclusivo para clientes, pensado para ofrecer la máxima comodidad también a quienes llegan desde otros municipios.

La calidad también se demuestra escuchando

En un sector donde la confianza se construye con hechos, escuchar a las familias es la mejor forma de seguir mejorando.

Mantener un índice de recomendación tan elevado durante dos años consecutivos es una satisfacción, pero también una responsabilidad: continuar ofreciendo una atención humana, cercana y profesional, cuidando cada detalle y adaptándose a las necesidades de cada familia. Y nos comprometemos a ello.