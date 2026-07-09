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A Coruña

Más de mil personas firman el manifiesto para defender la protección de murales de Lugrís

Efe
09/07/2026 17:03
Ventana abierta en el inmueble de Olmos que acoge los murales de Lugrís
Ventana abierta en el inmueble de Olmos que acoge los murales de Lugrís
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Más de mil personas han firmado el manifiesto de la Asamblea Aberta Salvemos os frescos de Lugrís para defender la protección de los murales en un bajo en A Coruña.

Estas pinturas de Lugrís son un conjunto de doce piezas realizadas en febrero de 1951, situadas en los números 25 y 27 de la calle Olmos, en las paredes de un antiguo restaurante, ejecutados con la técnica 'a secco' y pintura al óleo, ahora propiedad de la Xunta de Galicia, pero pendientes de rehabilitación y musealización.

quintana. protesta por mural de lugrÃ­s

Ducias de paraugas fan "un último intento" de salvar os frescos de Lugrís do antigo Fornos

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En el texto del manifiesto, los promotores advierten de que "la ciudadanía de A Coruña no se puede permitir el lujo de perder otro mural de Urbano Lugrís, porque necesitamos disfrutar para vivir de ese mar fantástico en el que las sirenas cazan congrios y los narvales asoman la cabeza entre las olas para contemplar el baile del sol y la luna sobre la Torre de Hércules".

Alertan, además, de que "cada día que pasa la situación es más crítica".

La Asamblea Abierta denuncia que ni la Xunta de Galicia, propietaria de los murales y responsable de la protección del patrimonio cultural gallego, ni el Ayuntamiento de A Coruña, competente en materia de políticas urbanísticas y de protección del patrimonio cultural en el municipio, han actuado para garantizar la conservación de las pinturas. 

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