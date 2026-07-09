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Desalojo madre ucraniana
A Coruña

Suspendido a última hora el desahucio de una vecina de Monelos y sus cuatro hijos

Abel Peña
Abel Peña
09/07/2026 09:53

Alrededor de 70 personas se han concentrado en la mañana de este jueves frente al número 4 de la calle Vicente Aleixandre, en el barrio coruñés de Monelos, para protestar contra el desalojo de una madre refugiada ucraniana con cuatro hijos. Finalmente, antes de las once de la mañana el desalojo fue suspendido. 

La afectada y sus cuatro hijos tienen cinco días para trasladarse a una vivienda social ofrecida por el Ayuntamiento. Esa vivienda ya la había ofrecido ayer, pero la afectada no estaba de acuerdo porque no se le había dicho donde estaba situada, porque tenía que compartirla con otra mujer y no podía recibir visitas ni llevar a su mascota. Sin embargo, a última hora, la afectada no le ha quedado otro remedio que aceptar laoferta del Ayuntamiento. 

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Desahucio Monelos
Javier Alborés

El lanzamiento estaba previsto para las 10.00 horas, aunque por el momento no se ha ejecutado. En el lugar permanece un dispositivo de la Policía Nacional mientras continúa la concentración convocada por la Plataforma Polo Dereito á Vivenda.

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Durante la protesta, los asistentes han coreado consignas como "Hoy es Marta, mañana puedes ser tú" y "La lucha es el único camino", además de otros lemas como "Contra el capitalismo y su violencia, ahora y siempre, resistencia". 

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Hasta el lugar también se ha desplazado la portavoz municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Avia Veira, para mostrar su apoyo a la afectada

Desahucio Monelos

Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña ha informado de que ha ofrecido una alternativa habitacional a la mujer, una refugiada ucraniana que deberá abandonar la vivienda en la que residía junto a sus cuatro hijos.

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