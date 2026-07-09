Más de 11.000 cruceristas llegarán al puerto de A Coruña el día del eclipse 

Cruceristas en la zona de La Marina Javier Alborés

El 12 de agosto A Coruña vivirá una de sus jornadas más turísticas hasta la fecha. Desde quienes han programado sus vacaciones para disfrutar del eclipse total de Sol desde el horizonte coruñés, hasta quienes asistirán a congresos sobre este acontecimiento astronómico. Miles de personas pasearán por las calles de la urbe, pero muchos, más de 11.000, llegarán por mar.

Hasta cinco cruceros atracarán en el puerto desde primera hora de la mañana, y tres de ellos esperarán a que el eclipse haya terminado para abandonar la ciudad. El 'Celebrity Apex' (3.200 pasajeros), 'Celebrity Equinox' (2.852), 'MSC Explora III' (922), 'Queen Anne' (3.000) y 'Borealis' (1.400) serán los buques que desembarcarán en los diferentes muelles (el dispositivo está todavía por definir, ya que no hay información sobre dónde arribará cada uno) y que traerán a A Coruña a más de 11.300 turistas, más tripulación.

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Tres de estos barcos vivirán el eclipse desde la ciudad, ya sea en el propio barco o desde tierra. El acontecimiento astronómico del siglo se iniciará a las 19.31 horas, pero la totalidad no se alcanzará hasta las 20.28. Así, el ‘MSC Explora III’ abandonará la urbe a las 21.00 horas; el ‘Queen Anne’ a las 23.00; y el ‘Borealis’ a las 20.30 horas, lo que obligará, en este caso sí, a que los pasajeros lo divisen desde cubierta.

Esta quíntuple escala se dará tan solo un día después de una triple. El 11 de agosto, según el calendario previsto de la Autoridad Portuaria, visitarán la ciudad los barcos 'Crystal Serenity' (740 cruceristas), 'Ambience' (2.043) y el 'Iona' (6.264). Es decir, A Coruña acogerá en tan solo dos días a más de 20.340 cruceristas.

Escalas

El mes que viene el puerto recibirá un total de 24 cruceros. El día 1 llegará el 'Valiant Lady', con 2.770 pasajeros. El día 3 será el turno del 'Ventura', con 3.597, para dar paso a una doble escala al día siguiente, con la visita del 'Mein Schiff 6', con 2.506, y del 'Arvia', con 6.685.

Ya el 6 de agosto arribará en el muelle, de nuevo, el 'Mein Schiff 6', y no habrá más escalas hasta los mencionados días 11 y 12. Tras el paso del eclipse, la actividad se retomará el 13 de agosto, con el 'Liberty of the seas', con 4.375 personas a bordo. El sábado 15, con 530 pasajeros, atracará en el muelle el 'Seven seas navigator', y tres días después, el 18 de agosto, tendrá lugar otra doble escala, compuesta por los buques 'Mein Schiff 6' y el 'Arvia'.

El día 19 visitará la ciudad el 'Disney Dream', con 4.000 personas a bordo, un crucero muy esperado que repetirá en la ciudad el día 26. El 20 de agosto, con 3.660 cruceristas, llegará el 'Sky Princess'; el 22, el 'Mein Schiff 3', con 2.506; el 24, el 'Ventura', con 3.597; el día 30, el 'Celebrity eclipse', con 3.013; y ya, por último, el 'Nautica', con 777 personas.