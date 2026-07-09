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A Coruña

Huye a pie un conductor tras darle el alto la Policía Local de A Coruña

El suceso tuvo lugar en la avenida de Arteixo

Abel Peña
Abel Peña
09/07/2026 21:54
Retiran el coche del huido en la avenida de Arteixo
Retiran el coche del huido en la avenida de Arteixo
A.P.
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La Policía Local trata de localizar el individuo que abandonó su vehículo en plena calle tras darle el alto en la avenida de Arteixo. El suceso tuvo lugar poco después de las nueve de la noche muy cerca de la plaza del Libro.

Fuentes policiales explican que un coche patrulla había dado el alto al coche, un turismo gris, después de que hubiera cometido una infracción. El vehículo no se detuvo pero, ante la imposibilidad de una huida rápida en el espeso tráfico de A Coruña, el sospechoso decidió abandonar el coche y huir a pie

La Policía Local se hizo cargo del vehículo, que revisó a fondo, incluido el maletero, en busca de material sospechoso, antes de llamar a una grúa para que lo trasladara al depósito municipal. En cuanto al conductor, se identificará a través de la documentación que dejó atrás. 

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