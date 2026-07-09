Estas son las fiestas del fin de semana de A Coruña y su área 

Imagen de archivo de la Feira Franca Medieval de Betanzos El Ideal Gallego

San Benito en Mosteirón

La parroquia de Mosteirón (Sada) celebra su fiesta en honor a San Benito, que empieza el jueves 9, a las 20.30 horas, con la 'festa dos maiores'.

El viernes, 10 de julio, habrá gran churrascada a partir de las 19.00 horas. La verbena empezará a las 22.30 con Unión y Fuerza y la orquesta Panorama.

El sábado 11 habrá hinchables de 17.00 a 20.00 horas y desde las 19.00, pulpada a precios populares. Un dj se encargará de la sesión de tardeo desde las 19.30 horas y la verbena empezará a las 22.30 con el grupo Punto Clave. A las 00.00 se lanzará el globo de papel.

El domingo 12 abrirán la jornada las dianas y alboradas desde las 10.30 y a las 13.00 habrá misa solemne en honor a san Benito, cantada por el coro y rondalla Lugar da Lúa de Lubre. La sesión vermú y el tardeo irán de la mano de Óbice Capital y habrá también callos y paella.

Fiestas de Mosteirón

Feira Franca Medieval de Betanzos

La Feira Franca empieza el viernes, 10 de julio, a las 18.00 con la apertura de los puestos y del 'Recuncho Infantil'. A las 19.30 actuará en Mago Gonzálvez en la plaza de la Constitución.

A las 21.000 el señor de Andrade llegará a la plaza de la Constitución para abrir la Feira Franca, un acto que irá acompañado de danzas y del pregón de Elena Díaz Blanco.

A las 23.00 horas, en la plaza Irmáns García Naveira los miembros del Club de Baloncesto Santo Domingo representanrá el incendio de la ciudad en el siglo XVI con una simpática carrera de barriles. A las 00.00 en la plaza de la Constitución se representará el espectáculo Fulgor.

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Durante toda la tarde habrá espectáculos de malabarismo, música, y teatro.

El sábado se abrirán los puestos y el 'Recuncho Infantil' a las 11.30 horas, y desde las 12.00 habrá pasacalles de músicos, cómicos y malabares.

A las 12.30 actuará el Mago Gonzálvez en el atrio de Santa María y a las 13.30, a la plaza de la Constitución llegarán los moros al mando de Yussuf Hammar para exigirle a la ciudad de Betanzos las doncellas para entregar al califa de Córdoba.

A las 17.00 se volverán a abrir los puestos, mientras que el 'Recuncho Infantil' lo hará a las 18.00. La revolución irmandiña, con la proclama del mercader Afonso de Carballido, junto con danzas, será a las 19.00, y el Mago Gonzálvez volverá a las 20.00 en la plaza de la Constitución. A las 00.00 habrá espectáculo de pirotecnia, zancudos y fuego.

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Durante todo el día habrá espectáculos de malabarismo, música y teatro, además de exhibición de tiro con arco en el atrio de Santa María y de cetrería en la rúa Nova, así como talleres de cuero e hilado de telas en el parque de la Rúa Travesa.

El domingo se abrirán los puestos y el 'Recuncho Infantil' a las 11.30 horas y a las 12.30 actuará Kote Malabar en el atrio de Santa María y el Mago Gonzálvez en la plaza de la Constitución.

A las 13.30 se escenificará la expulsión de los leprosos.

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La feria se abrirá de tarde a las 17.00, mientras que a las 18.00 lo hará el 'Recuncho Infantil' de la plaza Irmáns García Naveira.

A las 18.00 habrá torneo medieval a caballo en la misma plaza, además de cetrería y danzas. A las 20.00 actuará el Mago Gonzálvez en el atrio de Santa María ye Kote Malabar en la plaza de la Constitución. A las 23.00 habrá teatro en la plaza y a las 23.30 llegarán las Danzas Mouras.

Durante todo el día recorrerán la feria grupos de música y teatro, demás de hacerse exhibiciones de tiro con arco o cetrería.

Feira Franca Medieval de Betanzos

Fiestas de Vilaboa

Empiezan las fiestas en Vilaboa (Culleredo) el viernes 10 a las 22.00 en la plaza de la Iglesia con la actuación del Trío Miami.

El sábado 11 habrá dianas y alboradas desde las 09.30 horas y a las 13.00, misa solemne en honor a Nuestra Señora del Carmen, cantada por la Coral Polifónica Costumes de Bergondo. A las 14.15 Los Platinos y una discomóvil se encargarán de la sesión vermú en la plaza de la Iglesia y la verbena será a las 22.30 con el grupo Fussion y discomovil.

El domingo también se abrirá con dianas y alboradas a las 09.00. A las 13.00 habrá misa solemne en honor al Santísimo, cantada por la Coral Polifónica Costumes de Bergondo. A las 14.15 será la sesión vermú en la plaza de la Iglesia con Eureka y discomomóvil, que regresarán a las 22.30 con la gran verbena.

El lunes 13 será la misa en honor a San Antonio en la iglesia de Laxe, desde las 13.010, mientras que Ritmo Xoven y una discomóvil se encargarán de la verbena a las 22.30.

El martes 14, a las 19.00 horas, habrá una gran churrascada, seguida a las 22.30 de la gran verbena con la orquesta Cinema y discomóvil.

Fiestas de Vilaboa

Fiestas de la Virxe da Luz de Vilarrodís

La parroquia arteixana de Vilarrodís celebra sus fiestas desde el viernes 10, cuando abrirá los actos la Banda Municipal de Arteixo a las 20.00 horas. Además, habrá pulpo y churrasco a precios económicos y en la sesión de noche estará el Dúo Calú, Clandestinos, David Bermúdez e Impacto.

El sábado 11 el grupo Rubí amenizará la sesión vermú y volverá en la verbena, junto a la orquesta Saudade. El domingo 12 empezará con dianas y alboradas. De la sesión vermú se encargará Punto Clave, que volverá en la verbena junto a la orquesta Cinema.

Las fiestas se cierran el lunes 13 con la sesión vermú de Solara, que regresará por la noche en la verbena junto a Cotelo, Impacto y Marcos Magán.

Fiestas de Vilarrodís

Santa Buenaventura de Quembre

Quembre, en Carral, celebrará sus fiestas a partir del 10 de julio. Empezará a las 20.00 horas con una gran churrascada y de la gran verbena se encargarán a partir de las 22.30 horas Los Coleguitas y una discoteca móvil.

El sábado, 11 de julio, será el turno de la sesión vermú y la verbena con Dúo D'Vicio, además de una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen desde las 13.00 horas.

El domingo se cierran las fiestas a las 13.15 horas con misa solemne y una sesión vermú infinita, en la que se sortearán 500 euros.

Santa Buenaventura de Quembre

Festa das Cereixas de Peiro de Arriba

La Festa das Cereixas se celebrará el sábado, 11 de julio, en Peiro de Arriba, empezando con una sesión vermú con el Dúo Charada desde las 14.00 horas. Habrá también pulpada a las 20.00 y verbena a las 23.00 con Los Satélites y Disco Móvil Impacto con DJ Bermúdez.

Festa das Cereixas de Peiro de Arriba

Fiestas de la Virxe da Luz de Oseiro

Tres días de fiesta tendrán en Oseiro (Arteixo), que empezarán el sábado 11 con sesión vermú a las 14.00 con Musical Galán, acompañado de pulpeira. A las 20.30 será el Oseiro Folk con Breo, Arnela y Triskell.

El sábado 12 la sesión vermú non stop llegará de la mano del Dúo Calú y la disco móvil Impacto con David Bermúdez. Además, habrá pulpeira y, desde las 18.00, fiesta infantil.

El lunes 13 el Dúo Caramelo se encargará desde las 14.00 de la sesión vermú.