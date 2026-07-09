El verano en el que "La Coruña" sonó en todo el mundo

El cantante Manu Chao, durante un concierto en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años el verano sonaba a "yo quiero bailar, toda la noche", "dile que la quiero, que siempre fui sincero", "no rompas más, mi pobre corazón" o "mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa". Fue una de las épocas de esplendor del 'latineo' español, antes de que el reguetón y la música urbana irrumpiesen en el panorama estatal. Pero en medio de todas ellas, con marcado acento de masas, apareció un gran éxito que tenía más de movimiento antiglobalización y de cultura clandestina. Y sobre todo, mucho más de 'coruñesismo'. "Me gusta La Coruña, me gustas tú", cantaba el franco-gallego Manu Chao a golpe de reggae en su álbum 'Próxima estación... Esperanza", que salió a la venta en el mes de junio.

Por supuesto, la ciudad de A Coruña se encariñó de primeras con la canción editada por el hijo del periodista y escritor de Vilalba Ramón Chao, un joven nacido en Francia, a donde habían emigrado sus padres huyendo de la dictadura franquista y donde Manu Chao se empapó del ambiente intelectual y cultural que marcó por completo su trayectoria musical.

A Coruña suena más de mil millones de veces gracias a Manu Chao, Rosalía y Pereza Más información

El tema, lanzado en el mes de mayo, triunfó con su retahíla de gustos del cantante, pero sin duda el verso que más se quedó en la mente de todos, en todo el mundo, pero sobre todo de los coruñeses, fue ese "me gusta La Coruña, me gustas tú". Y eso que el uso del topónimo no oficial provocó también alguna que otra polémica, llegada sobre todo del nacionalismo gallego, que consideró "deturpado" el nombre de la ciudad en la canción de Manu Chao.

No fue el único encontronazo que tuvo el peculiar cantante con la clase política. El otro tuvo que ver precisamente con A Coruña. Porque, en principio, Manu Chao iba a estar el 24 de agosto en las fiestas de María Pita, sin embargo, finalmente, y después de anunciar el concierto a bombo y platillo, el artista canceló el evento.

35 conciertos icónicos que marcaron época en los 35 primeros años de Coliseum Más información

Señalaba en 2013 el crítico musical Nonito Pereira que los rumores apuntaron entonces a un desacuerdo del propio Manu Chao con la política del entonces alcalde, Francisco Vázquez, pese a que es un "partidario acérrimo" del topónimo de La Coruña que el cantante usa en la canción. También encerraba un desacuerdo, explicaba, con la política de la Xunta, que intentó gestionar la actuación dentro del programa del Xacobeo, ante un cantante contestatario y de ideas opuestas a aquella administración autonómica dirigida todavía por Manuel Fraga.

"¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas -no lo sé-", dice otro de los versos de la canción. Pero los que sí supieron qué hacer fueron los responsables entonces del Playa Club, que consiguieron gestionar un concierto de Manu Chao. Mientras sonaba en todo el mundo su "me gusta La Coruña, me gustas tú", el concierto se iba de la tierra de la Torre de Hércules a la del cocido. Fue en Lalín, en el estadio Manuel Anxo Cortizo, donde el cantante dio en aquel su verano de mega éxito en todo el mundo su único concierto en Galicia.

Quien consiguió que millones de personas supiesen pronunciar correctamente el nombre de la ciudad, llenó Lalín hasta casi duplicar su población. Más de 13.000 personas se acercaron al escenario de la comarca del Deza, con entradas que costaban, por entonces, entre 2.000 y 2.500 pesetas. No solo gallegos estaban allí, la multiculturalidad de Manu Chao consiguió que por el Manuel Anxo Cortizo se acercasen nacionalidades de todo el mundo, atraídos por el éxito de aquella canción del verano, pero también por el resto de canciones y la personalidad del autor de "Clandestino". Pero daba igual Lalín, La Habana, San Salvador o Managua. Aquel verano de 2001, "La Coruña" sonó en todo el mundo.