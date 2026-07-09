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A Coruña

El oscarizado Paul Debevec abre una edición de Mundos Digitales que reúne en A Coruña a los líderes del audiovisual

Palexco acoge la inaguración de la XXIV edición de este encuentro que continúa hasta el sábado

Julia Nóvoa
09/07/2026 21:15
Un instante de Mundos Digitales 2026
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A Coruña se consolida un año más como uno de los principales puntos de encuentro europeos del audiovisual con  la XXIV edición de Mundos Digitales, que inauguró este jueves en Palexco el triple ganador de Oscar Paul Debevec, y que reunirá hasta el sábado a los líderes mundiales de la animación, los efectos visuales, la producción virtual y las nuevas tecnologías.

Debevec, investigador principal de Producción de Contenidos de Netflix y una de las figuras más influyentes del cine y la televisión contemporáneos, ofreció una conferencia centrada en la iluminación, una “tecnología” que “ha transformado la forma de crear personajes y entornos digitales” y que “constituye hoy uno de los pilares fundamentales de la producción virtual”.

Otra de las grandes protagonistas de la jornada fue Christina Caspers, cuya trayectoria profesional incluye producciones como ‘The Sandman’, ‘Loki’, ‘Foundation’, ‘The Marvels’ o ‘Predator: Badland’.

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La directora general de Trixter y productora ejecutiva de Cinesite Group analizó la “profunda transformación tecnológica y creativa” que está experimentando la industria audiovisual y el papel que desempeñan la inteligencia artificial, la producción virtual y las nuevas herramientas digitales en los procesos de creación contemporáneos.

La jornada inaugural contó también con la participación de algunos de los profesionales más destacados de la industria internacional de la animación y los efectos visuales. Entre ellos destacó la presencia de Bill Kopp, una de las figuras históricas más reconocidas de la animación estadounidense, parte fundamental del equipo creativo de ‘Los Simpson’, creador, director y productor cuya trayectoria ha contribuido a definir buena parte de la evolución de la animación televisiva y cinematográfica contemporánea.

Feria de empleo

La programación se completó con la tradicional Feria de Empleo de Mundos Digitales, uno de los principales espacios de encuentro entre estudios, empresas, profesionales y estudiantes especializados en animación, efectos visuales y nuevas tecnologías digitales.

Mundos Digitales prosigue este viernes y sábados con conferencias sobre Disney, El Caballero de los Siete Reinos o Minecraft, entre otros muchos temas donde resalta el uso de la IA en este sector.

Una programación multidisciplinar que refleja la diversidad y el dinamismo de un sector en constante transformación. 

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