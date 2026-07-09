Detienen a un joven de 20 años en el baño de un bar en San Pablo

Alrededor de las nueve y media de la noche tuvo lugar un incidente en la zona de bares de la plaza de San Pablo: un joven de 20 años irrumpió súbitamente en un local perseguido por la Policía Local y se refugió en el cuarto de baño ante la alarma de la camarera.

Los testigos explican que el sospechoso trató de arrojar una bolsita de droga, probablemente cocaína, a la papelera del excusado, pero la droga fue localizada por los agentes que lo cachearon en el establecimiento antes de ponerle las esposas y llevarle al coche patrulla.

Los agentes sospechan que trapicheaba con drogas. Fue entregado en la comisaría de la Policía Nacional por un delito contra la salud pública. Sin embargo, testigos presenciales aseguran que fueron dos los jóvenes a los que perseguía la Policía Local y se ignora si el segundo también fue arrestado.