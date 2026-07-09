Mientras la mayor parte de la atención estaba concentrada en el número 4 de la calle Vicente Aleixandre, en Monelos, donde una protesta ciudadana evitó el desahucio de una madre con sus cuatro hijos, también en Os Mallos se preparaba otro desalojo. En este caso, de un hombre de unos 65 años. Nuevamente, una protesta, organizada por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Inquilinas, vino a evitar que se produjera el lanzamiento, como se denomina en lenguaje judicial al desalojo.

Tom, el afectado, explica que sufrió un accidente laboral en 2022 en el que se rompió la espalda y la pierna y que luego sufrió un brote psicótico "de pelearme con todo el sistema". En 2023 se mudó a la avenida de Os Mallos, donde el inquilino le realquiló una habitación.

Todo marchó sin problemas hasta que el titular de la renta murió a los pocos meses. La gestoría le informó de que tenía que abandonar el domicilio. "Les pregunté que si me alquilaban el piso y me dijeron que no, que querían arreglarlo y alquilarlo por setecientos y ochocientos euros. Les dije que me quedaba de okupa, en febrero de 2024", continúa.

Tom lo tenía muy claro: "Me voy a atrincherar y no van a entrar. Lo tengo claro. Tengo un mueble que me va de la pared a la puerta. Tendrían que romper los ventanas y en cuanto vea a un policía, le tiro un bote de humo".

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Finalmente no fue necesario nada de eso. De momento, porque lo que ha conseguido ha sido un simple aplazamiento. Esta pequeña victoria fue celebrada por las cuarenta personas que se concentraron en la acera, entre los que figuraban representantes de Podemos, Aitor Neira, y del BNG, Avia Veira.