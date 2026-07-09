Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Desahucio en Os Mallos
A Coruña

Aplazan otro desahucio en la avenida de Os Mallos

El afectado, un hombre de 65 años, se niega a abandonar la casa que okupa desde 2024

Abel Peña
Abel Peña
09/07/2026 13:55

Mientras la mayor parte de la atención estaba concentrada en el número 4 de la calle Vicente Aleixandre, en Monelos, donde una protesta ciudadana evitó el desahucio de una madre con sus cuatro hijos, también en Os Mallos se preparaba otro desalojo. En este caso, de un hombre de unos 65 años. Nuevamente, una protesta, organizada por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Inquilinas, vino a evitar que se produjera el lanzamiento, como se denomina en lenguaje judicial al desalojo. 

Tom, el afectado, explica que sufrió un accidente laboral en 2022 en el que se rompió la espalda y la pierna y que luego sufrió un brote psicótico "de pelearme con todo el sistema". En 2023 se mudó a la avenida de Os Mallos, donde el inquilino le realquiló una habitación.

Todo marchó sin problemas hasta que el titular de la renta murió a los pocos meses. La gestoría le informó de que tenía que abandonar el domicilio. "Les pregunté que si me alquilaban el piso y me dijeron que no, que querían arreglarlo y alquilarlo por setecientos y ochocientos euros. Les dije que me quedaba de okupa, en febrero de 2024", continúa. 

Tom lo tenía muy claro: "Me voy a atrincherar y no van a entrar. Lo tengo claro. Tengo un mueble que me va de la pared a la puerta. Tendrían que romper los ventanas y en cuanto vea a un policía, le tiro un bote de humo". 

Desalojo madre ucraniana

Suspendido a última hora el desahucio de una vecina de Monelos y sus cuatro hijos

Más información

Finalmente no fue necesario nada de eso. De momento, porque lo que ha conseguido ha sido un simple aplazamiento. Esta pequeña victoria fue celebrada por las cuarenta personas que se concentraron en la acera, entre los que figuraban representantes de Podemos, Aitor Neira, y del BNG, Avia Veira.

Te puede interesar

RATA MUERTA LUGAR COVELO 22

Vecinos de Covelo, en Pravio, denuncian una plaga de roedores e insectos por el abandono de una finca vecina
Redacción
El ideal gallego

Galicia sumará 35 plazas MIR de nueva creación el próximo año
EP
Vista de la parcela donde se iba a construir el supermercado

Corte de tráfico en la avenida de A Ponte en Arteixo
Redacción
347405873 293790859705338 315853563725025209 n

Más vigilancia y coordinación y menos 'trapicheo': así serán los operativos de seguridad de la Feira Franca y del San Roque 2026
Lucía Tenreiro