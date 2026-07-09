Abiertas las reservas hasta finales de año para los tours por A Coruña de los guías oficiales de turismo

Un recorrido turístico en A Coruña Cedida

La ciudad de A Coruña tiene un calendario regular de tours guiados por el centro desde el pasado año que se mantendrá durante todo 2026, ya que desde sus inicios hicieron uso del servicio centenares personas, en su mayoría de la ciudad o residentes en la zona.

La afluencia de turistas que demandan servicios guiados por el centro histórico, lo que requiere de una titulación oficial, es creciente, y de ahí que un grupo de ocho guías de la ciudad se haya organizado para cubrir este servicio con sus paraguas amarillos, color oficial de la profesión.

El tour 'A Coruña histórica y actual' arranca cada sábado a las 11.30 horas, desde la Plaza de María Pita. El coste es de 12 euros por persona para los mayores de 12 años, y tiene una duración estimada de 90 minutos.

¿Cómo reservar?

Para reservar plaza únicamente hay que rellenar un sencillo formulario, se puede consultar toda la información accesible en este enlace.

Los recorridos se harán en grupos de hasta 30 personas y tanto en castellano como en gallego, aunque se pueden consultar otros idiomas en el caso de grupos.

Estas visitas guiadas recorren buena parte del espacio declarado Bien de Interés Cultural de la ciudad, mostrando a los asistentes la historia y especificidades de nuestro edificio municipal y su plaza, la Marina y el Puerto, la Ciudad Vieja, diferentes rincones del barrio de Pescadería, la ruta Picasso, el ensanche modernista o las zonas más comerciales de la ciudad, además de sus fachadas marítimas.

La Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia (APIT) es una entidad sin ánimo de lucro constituida hace más de 40 años y que cuenta con unos 150 asociados en la actualidad, buena parte de los cuales, prestan servicios en A Coruña