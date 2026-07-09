Hace 25 años | Casi 50 niños saharauis pasan el verano en casas coruñesas

Los niños saharauis permanecerán dos meses en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, cuarenta y ocho niños saharauis llegaron a la ciudad para disfrutar de los meses de verano con familias coruñesas. Algunos de los pequeños ya estuvieron otros años pasando las vacaciones en la misma casa; en 1976, hace 50 años, un accidente de tráfico en la Cuesta de la Sal deja cuatro heridos graves, y en 1926, hace 100 años, un vecino de Camelle, encuentra una paloma mensajera en el mar y la deja en la Ayundantía de Marina de Camariñas.

Portada 09 julio 2001 Archivo El Ideal Gallego

Casi 50 niños saharauis pasan el verano en casas coruñesas

Mariam esconde su cansancio detrás de unos ojos negros con mirada asombrada. De su boca salen algunas palabras en español en medio de una sonrisa tímida. Dejó atrás su familia, el desierto y su idioma. Llegó de madrugada al aeropuerto de Lavacolla envuelto en un ambiente invernal. Pero Mariam sustituye el frío por la felicidad de regresar un verano más con su familia vacacional, la de Amparo Rovira. Ahora le esperan dos meses de playa y diversión. Es el premio por ser una buena estudiante, el mismo que reciben miles de niños de los campamentos saharauis para olvidar durante un tiempo un conflicto que año a año se eterniza.

Cuando Mariam bajó del avión le faltaba tiempo para llegar a la que ya es su segun da casa. La emoción escondía el agotamiento en unos ojos que se negaban a bajar la guardia. A pesar del frío nocturno, siguió a sus compañeros hacia los lavabos del aeropuerto, donde llevaron a cabo lo que ya es un ritual.

Ver salir el agua de los grifos y mojarse la cabeza convierte su felicidad en algo palpable.

Portada 09 julio 1976 Archivo El Ideal Gallego

Cuatro heridos graves en un accidente en la Cuesta de la Sal

Cuatro heridos graves fue el balance de una colisión entre dos vehículos en la Cuesta de la Sal, kilómetro 568.800 de la carretera Madrid-La Coruña, en la parroquia de Fervenzas, término municipal del Coirós.

Un “Simca-1200”, matrícula LU-2911-B, conducido por Gerardo Sánchez Condeisa, de 53 años, vecino de San Adriano-Lorenzana, acompañado de su esposa, María Rocha Pérez de 52 años, y que se dirigía a La Coruña, chocó con un “Seat 132”, matrícula T-0443-C, conducido por Juan Muíño López, vecino de Amposta, a quien acompañaba su esposa, Isabel Carro Aldao, de 61 años.

Los dos ocupantes del primer vehículo resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a la ciudad sanitaria “Juan Canalejo”, y los del otro coche, que resultaron menos graves, fueron internados en el Policlínico Santa Teresa.

Ambos vehículos sufrieron graves desperfectos y tuvieron que ser rescatados de la calzada por la grúa además de intervenir los operarios de limpieza de la carretera.

Portada 09 julio 1926 Archivo El Ideal Gallego

Un vecino de Camelle rescata una paloma mensajera

El vecino de Camelle, ayuntamiento de Camariñas, José Pardiñas Varela, de oficio marinero, al regresar de la pesca el día 4 del actual, recogió a la altura de Cabo Veo y a dos millas de la costa una paloma mensajera, que en una de sus patas traía amarrado con cinta de goma un papel con la inscripción siguiente, en idioma holandés: “J.M. Christina, Catharina 4-6 1926. Arg. Komen by Capt Villano Spanic Alles mel nan board tegthet voort gegroet en tot Quiens. Joac. borst”. Y al dorso del papel: “Jac. Borst. Alíviervan Noordstraat nm. 18.Immiden. Holland”.

Y en la otra pata, un anillo de aluminio de cinco milímetros de ancho, una estrella de seis puntas y los números 399082.La paloma la entregó en la Ayudantía de Marina de Camariñas, cuya dependencia dio cuenta del hallazgo a la Comandancia de Marina de La Coruña.

Por otra parte, Comandancia de Marina de La Coruña se interesa por la presentación en dicho Centro de José María Fernández, vecino de Mera, patrón de la lanchita de vapor “Marina”, para comunicarles asuntos importantes. Por la Comandancia de Marina de La Coruña se interesa por la presentación en dicho Centro de José María Fernández, vecino de Mera, patrón de la lanchita de vpor “Marina”, para comunicarles asuntos importantes.