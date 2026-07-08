Un incendio arrasa una vivienda unifamiliar en Mesoiro Viejo

Bomberos acuden a un nuevo conato de fuego en Mesoiro.JPG German Barreiros

Los Bomberos acaban de abandonar camino Carmen Pouporon, en Mesoiro Viejo, donde han extinguido un nuevo conato de incendio en una vivienda unifamiliar de una sola planta. El fuego la había arrasado ayer a las 21.20 pero el fuego se había reavivado.

Los vecinos denunciaban que aquella casa era un accidente esperando a ocurrir por la gran cantidad de material acumulado en su interior y, en efecto, los Bomberos confirman que el combustible de las llamas fueron todos los objetos amontonados en el vestíbulo y la acera.

En el momento en el que llegaron ayer, no había nadie en la vivienda, y el fuego había dañado un coche estacionado fuera. Tras retirarlo, extinguieron el fuego y la Policía Local precintó la casa.

Los bomberos extinguen un fuego en una finca de O Portiño Más información

Sin embargo, ayer el propietario regresó. El incendio la había dejado inhabitable, con daños en el tejado y las ventanas estalladas pero el afectado había revuelto el interior, lo que había reavivado las ascuas, así que a las ocho y media de esta mañana tuvieron que volver los Bomberos acompañados esta vez por la Policía Nacional.