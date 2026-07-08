Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un incendio arrasa una vivienda unifamiliar en Mesoiro Viejo

El fuego se declararon ayer por la noche, pero se reavivó esta mañana al removerse los escombros

Abel Peña
Abel Peña
08/07/2026 09:35
Bomberos acuden a un nuevo conato de fuego en Mesoiro.JPG
Bomberos acuden a un nuevo conato de fuego en Mesoiro.JPG
German Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los Bomberos acaban de abandonar camino Carmen Pouporon, en Mesoiro Viejo, donde han extinguido un nuevo conato de incendio en una vivienda unifamiliar de una sola planta. El fuego la había arrasado ayer a las 21.20 pero el fuego se había reavivado. 

Los vecinos denunciaban que aquella casa era un accidente esperando a ocurrir por la gran cantidad de material acumulado en su interior y, en efecto, los Bomberos confirman que el combustible de las llamas fueron todos los objetos amontonados en el vestíbulo y la acera. 

En el momento en el que llegaron ayer, no había nadie en la vivienda, y el fuego había dañado un coche estacionado fuera. Tras retirarlo, extinguieron el fuego y la Policía Local precintó la casa. 

Los bomberos extinguen un fuego en una finca de O Portiño

Más información

Sin embargo, ayer el propietario regresó. El incendio la había dejado inhabitable, con daños en el tejado y las ventanas estalladas pero el afectado había revuelto el interior, lo que había reavivado las ascuas, así que a las ocho y media de esta mañana tuvieron que volver los Bomberos acompañados esta vez por la Policía Nacional.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bomberos acuden a un nuevo conato de fuego en Mesoiro.JPG

Un incendio arrasa una vivienda unifamiliar en Mesoiro Viejo
Abel Peña
El fotógrafo de Artús, en Riego de Agua

La conexión secreta entre A Coruña y Bratislava a través de una de sus figuras más emblemáticas
Lara Fernández
Asistentes a la apertura del Mercado de Betanzos

Abre el Mercado de Betanzos, “un espazo onde conviven terra, gastronomía e vida social”
Lucía Tenreiro/Noelia Díaz
El betanceiro Lucas Blanco, nuevo director del Orfeón Herculino

Lucas Blanco, nuevo director del Orfeón Herculino: “Los cambios, a partir de septiembre”
Lucía Tenreiro