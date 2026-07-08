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A Coruña

Magüi Mira, Pepe Viyuela y Ron Lalá estarán en el Ciclo Principal de Otoño 2026 del teatro Rosalía 

Efe
08/07/2026 19:46
Una imagen del Ciclo Principal de Otoño 2024, en el teatro Rosalía 
Archivo El Ideal Gallego 
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El Ciclo Principal de Otoño 2026 del teatro Rosalía de Castro de A Coruña ofrecerá un total de doce espectáculos entre los meses de septiembre y diciembre, con la presencia, entre otros, de Magüi Mira, Pepe Viyuela y Ron Lalá.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, quien ha señalado que esta nueva edición combina "excelencia artística, diversidad temática y una firme apuesta por la creación gallega y estatal más destacada del momento".

La programación reunirá algunas de las propuestas más destacadas de la escena contemporánea, con compañías y creadores de referencia como Teatro de Ningures, Berrobambán, Ron Lalá, Pont Flotant, Pablo Remón, Magüi Mira, Andrés Lima o el Centro Dramático Galego (CDG).

El Ciclo Principal de Otoño, en A Coruña, vuelve a batir récords

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La temporada se abrirá con 'As gardiás ou o nó do tecelán', de Teatro de Ningures, una reflexión sobre los cuidados y el envejecimiento, y continuará con propuestas como 'Ubasute', de Paula Carballeira; 'El invencible verano de Liliana', adaptación de la obra de Cristina Rivera Garza; 'Adolescencia infinita', de la compañía Pont Flotant; y 'La desconquista', la nueva comedia musical de Ron Lalá.

El público también podrá disfrutar con 'El entusiasmo', de Pablo Remón; 'Violencia', una obra sobre el perdón y la convivencia tras un tiroteo escolar; 'La barraca', dirigida por Magüi Mira; 'El barbero de Picasso', protagonizada por Pepe Viyuela y Antonio Molero; y 'El rey de la farándula', premiada en los Talía 2026.

El período de renovación de abonos para las personas que contaban con abono en primavera permanecerá abierto entre el 15 de julio y el 28 de agosto, mientras que la venta de nuevos abonos tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre. Las entradas sueltas saldrán a la venta el 4 de septiembre. 

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