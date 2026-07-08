Lucas Blanco, nuevo director del Orfeón Herculino: “Los cambios, a partir de septiembre”

El betanceiro Lucas Blanco, nuevo director del Orfeón Herculino GÓMARA

El Orfeón Herculino inicia una nueva etapa con la incorporación de Lucas Blanco (Betanzos, 1994). La agrupación coruñesa, constituida en 1988 de la mano de Manuel Deus Lareo, cuenta con un amplio recorrido en certámenes corales, encuentros de habaneras y música sacra, además de organizar cada año el Encuentro Internacional de Música Religiosa Ciudad de A Coruña.

Blanco, que compagina este nuevo reto con la dirección de la Agrupación Musical Albéniz, explica que la oportunidad se presentó tras recibir varias ofertas, con entusiasmo y motivación: “Tenía ganas de dirigir un coro”, confiesa el músico, que asume el cargo con la intención de dar continuidad al trabajo realizado hasta ahora en el Orfeón Herculino. “Lo primero es que el coro y yo nos adaptemos mutuamente”, señala Blanco.

Sin embargo, “a partir de septiembre” empezará a introducir algunos “cambios” en el repertorio, apostando por obras para coro y orquesta, sin abandonar algunas de las actuaciones tradicionales que siempre han contado con el respaldo de A Coruña.

El nuevo director destaca que se encontró un coro “muy bien organizado”, con ensayos seccionales que permiten aprovechar mejor la acción compartida porque “cuando llego puedo centrarme en la parte musical, lo que facilita mucho los ensayos”, afirma el artista de Betanzos. En este sentido, asegura que se sorprendió “para bien” porque “tiene un funcionamiento muy asentado” y no será complicado reforzar la actividad conservando las señas de identidad que acompañan a la agrupación desde hace casi 40 años, desde su debut el 7 de enero de 1988.

Entre otras iniciativas para esta nueva etapa está también la colaboración con Albéniz, que podría comenzar a materializarse durante los conciertos de Navidad. El primer compromiso de Lucas Blanco al frente del Orfeón Herculino será el próximo 7 de agosto en María Pita.

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