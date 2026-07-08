La leyenda del reguetón Yandel y la Orquesta Gaos se fusionarán en A Coruña en un concierto sinfónico único 

Raúl Andrade, Belén do Campo, Gonzalo Castro y Antonio Casal, en la presentación Cedida

A Coruña acogió este miércoles la presentación oficial del concierto que reunirá en la ciudad a la leyenda del reguetón Yandel y la Orquesta Gaos en un formato sinfónico único programado para este domingo a las 22.00 horas en el Coliseum.

Este concierto, enmarcado dentro de la programación de Concertos do Xacobeo y que promueve Quireza Events e Iglesias Entertainment, supondrá el “encuentro entre dos universos musicales completamente alejados”, lo que situará la ciudad como escenario de una de las producciones más singulares del año.

En el acto de presentación, el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro, definió el evento como “moi especial e singular” por el formato, que crea “unha simbiose entre tradición e modernidade moi propia da nosa cidade”.

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Por su parte, la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, reiteró el compromiso de la entidad autonómica con este tipo de iniciativas: “Para nós é satisfactorio poder colaborar neste tipo de eventos que poñen a cidade da Coruña no primeiro nivel de actuacións de música para todos os públicos. Hai moita xente desexosa de ver aquí a Yandel, xa que é a única cidade de Galicia na que vai facer esta actuación”.

El director general de Quireza Events, Antonio Casal, agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de la Xunta de Galicia para poder llevar a cabo el evento. “Es una apuesta única con un formato que está triunfando ya en ciudades como Miami o Madrid”, aseguró. De la misma forma, ratificó, “A Coruña no podía no formar parte de esta gira”. “Yandel como artista ya no necesita presentación, pero creemos que en este formato sinfónico con una orquesta de la calidad de esta va a ser un espectáculo único. Estamos encantados de poder estar aquí y brindar esta oportunidad a la ciudad”, concluyó Casal.

Por último, el presidente de la Orquesta Gaos, Raúl Andrade, puso en valor la capacidad de la música para “xuntar dous estilos moi diferentes, como o é a música urbana e a clásica”. “Agardo que sexa un concerto cunha enerxía moi boa na que o público non deixe de desfrutar”, auguró.

Las últimas entradas pueden adquirirse todavía a través de las plataformas ATaquilla y Ticketmaster.