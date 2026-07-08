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A Coruña

La Fundación Emalcsa impulsará 33 actividades culturales y deportivas con más de 343.000 euros

Redacción
08/07/2026 04:20
Rey, junto con los representantes de las entidades, ayer
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La Fundación Emalcsa (Empresa Municipal de Aguas de A Coruña) formalizó ayer los convenios de colaboración en las nuevas ediciones de los programas Deporte Solidario e Inclusivo y Cultura Accesible e Inclusiva. Son en total 33 proyectos impulsados por entidades deportivas y culturales de la ciudad que se repartirán 343.000 euros.

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De estos 33 proyectos, 18 serán deportivos, con una inversión de 243.407 euros. Abarca diversas disciplinas (tenis, rugby, esgrima, natación, fútbol, halterofilia, hípica, patinaje) y emplean el deporte como herramienta de inclusión social, fomentando la igualdad de oportunidades, participación y hábitos de vida saludables, en más de 4.000 participantes.

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Por su parte, la XI Convocatoria de Cultura Accesible e Inclusiva contará con una inversión de 99.943 euros para impulsar 15 proyectos culturales promovidos por entidades de A Coruña, con una previsión de 2.577 beneficiarios. Los proyectos incluyen teatro, cine, música, artes plásticas, creación audiovisual o cultura urbana pensando en mayores, inmigrantes, infancia y personas con diversidad funcional.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa y presidenta de la Fundación Emalcsa, Inés Rey. “A Coruña é unha cidade que entende o deporte e a cultura como dereitos, pero tamén como poderosas ferramentas de transformación social. Son espazos de encontro, de aprendizaxe, de benestar e de convivencia”, declaró Rey.

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