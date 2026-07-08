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A Coruña

La conexión secreta entre A Coruña y Bratislava a través de una de sus figuras más emblemáticas

El fotógrafo de Artús tiene un 'hermano' en la capital de Eslovaquia

Lara Fernández
Lara Fernández
08/07/2026 05:08
El fotógrafo de Artús, en Riego de Agua
El fotógrafo de Artús, en Riego de Agua
Quintana
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Hay ciudades hermanadas en el mundo que buscan fomentar el intercambio cultural, social y económico entre sí. A Coruña tiene siete 'hermanas': Cádiz, Brest, Recife, Mar de Plata, Caracas, Mariglianella y Limerick. Pero, sin saberlo, una conexión 'secreta' también existe entre la ciudad y Bratislava, la capital de Eslovaquia, y esto es gracias a una de las figuras más emblemáticas del callejero coruñés.

Si un visitante camina por el callejón Luchana y mira hacia arriba, podrá pensar que una persona de carne y hueso lo está fotografiando desde un balcón. En realidad, es una estatua, la del fotógrafo de Artús, nombre que comparte con la antigua tienda del bajo, en el número 42 de Riego de Agua. Esta provoca sustos y risas a partes iguales. Los que nunca lo han visto se muestran sorprendidos al descubrir que no se trata de una persona. Y los que lo conocen, seguramente han 'caído' en su trampa en más de una ocasión.

El fotógrafo de Artús es todo un galán que le ha robado el corazón a miles de coruñeses desde que habita en esta calle. Los guías turísticos incluyen en sus 'tours' una parada bajo el balcón para contar su historia, y es que se supone que la estatua representa a Angelito, un fotógrafo de eventos que trabajaba en Artús. 

El paparazzi de Bratislava
El paparazzi de Bratislava
Quintana

Pero a más de 2.600 kilómetros, en Bratislava, otra figura que comparte profesión con Artús es una de las más queridas en la ciudad. El Paparazzi de Bratislava es una estatua de hierro en tamaño natural que representa a un fotógrafo antiguamente ubicado en la esquina de las calles Laurinská y Radnicná. A este no se le escapaba ningún famoso que accediese al Café Paparazzi, pero, cuando este cerró, trasladaron al Paparazzi al restaurante UFO, en lo alto de la torre OVNI. La estatua fue realizada por un afamado escultor eslovaco Radko Mačuha.

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