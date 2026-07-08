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A Coruña

Hércules Servicios Auxiliares se hace con la gestión de la terminal de carga de Alvedro


Redacción
08/07/2026 12:46
Hércules empresas auxiliares
Sede de la empresa Hércules Servicios Auxiliares
Cedida
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La terminal de carga del Aeropuerto de Alvedro-La Coruña se prepara para afrontar una nueva fase de crecimiento con el objetivo de consolidarse como un centro estratégico para la recepción y distribución de mercancías a escala nacional e internacional. La gestión de estas instalaciones pasa a estar liderada por Hércules Servicios Auxiliares, Portuarios y Logísticos SL, empresa integrada en el grupo Finisterre Agencia Marítima SAU, que impulsará un proyecto orientado a reforzar la conectividad logística de Galicia y ampliar las oportunidades de transporte de carga aérea desde La Coruña hacia cualquier destino del mundo.

Una iniciativa que pone de manifiesto la tendencia del grupo Finisterre a ampliar sus actividades en el campo de la logística, ya que la citada terminal se suma a las instalaciones que la empresa tiene en el puerto exterior de Langosteira, dedicada a todo lo relativo a la logística marítimo-portuaria.

Esta nueva etapa contempla la dotación de recursos humanos y técnicos especializados, así como el establecimiento de acuerdos operativos con compañías y organismos del sector aeronáutico y aduanero, con el propósito de convertir Alvedro en un nodo logístico capaz de conectar mercancías con las principales plataformas aeroportuarias internacionales.

Unos ejemplos valdrán de ayuda para la mejor comprensión de las ventajas que se ofrecen: productos frescos o refrigerados con destino a las islas, un artículo de última hora necesario para la inauguración de un establecimiento hotelero en cualquier parte de las Américas, o repuestos destinados a barcos atracados en el puerto.

Este proyecto representa una oportunidad para impulsar la actividad económica de La Coruña, reforzando su papel como enclave logístico estratégico, y facilitando nuevas oportunidades de negocio para las empresas de la ciudad y su entorno. La consolidación de la terminal de carga de Alvedro como hub logístico contribuirá a mejorar la competitividad empresarial, atraer inversión y generar empleo, favoreciendo el crecimiento económico de toda la comarca.

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