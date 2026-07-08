Hace 25 años | Vecinos de Adormideras boicotean un acto de Vázquez en San Amaro

Los incidentes más graves se produjeron cuando Vázquez abnadonaba el Club del Mar de San Amaro Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, vecinos de Adormideras boicotean un acto de Francisco Vázquez en San Amaro cuando acudía a inaugurar un mural del artista Gerardo Porto en el Club del Mar, en 1976, hace 50 años, se suspende a la mitad un recital del cantante flamenco Manuel Gerena. En 1951, hace 75 años, un hombre muere repentinamente en la Plaza de Pontevedra por una afección cardíaca y, hace 100 años , en 1926, Vizoño celebra unas sonadas fiestas patronales.

Portada 08 julio 2001 Archivo El Ideal Gallego

Vecinos de Adormideras boicotean un acto de Vázquez en San Amaro

A Francisco Vázquez se le atragantó el vermú. Acudió a inaugurar un mural del artista Gerardo Porto en el Club del Mar de San Amaro y los vecinos de Adormideras le prepararon un recibimiento que, en ciertos momentos, adquirió tintes agresivos. Evitó el enfrentamiento entrando por el acceso peatonal, pero la salida no fue tan sencilla. Unos 150 manifestantes se concentraron allí con pegatinas, pequeñas pancartas y numerosos silbatos y rodearon las instalaciones deportivas para evitar que se marchase sin conocer sus reivindicaciones de primera mano. Su lema era simple: “Ahí no”. Sin embargo el alcalde se mostró más astuto que ellos. Guardaespaldas y policías tuvieron que unir fuerzas para que el alcalde lograse abandonar el lugar.

Portada 08 julio 1976 Archivo El Ideal Gallego

Suspendido a la mitad un recital de Gerena en La Coruña

Un recital del cantante flamenco Manuel Gerena fue suspendido, antes de que se iniciara la segunda parte, por la autoridad gubernativa, desepués de que la Policía Armada retirara unas pancartas, efectuara una carga en las gradas del Palacio de Deportes, donde se estaba celebrando, y se llevará a dos jóvenes detenidos.

Al recital de Gerena asistieron unas dos mil personas. Desde el comienzo del mismo, se enarbolaron una serie de pancartas de Xuventudes Comunistas, Movemento Comunista, Xoven Guardia Roja, así como banderas de Galicia, mientras se lanzaban octavillas y se daban gritos de “amnistía” y “libertad”, y “Unidos vencerán, Galicia-Andalucía”. Unos jóvenes se subieron al escenario y colocaron allí una bandera de Galicia.

Portada 08 julio 1951 Archivo El Ideal Gallego

Un hombre muere repentinamente en la Plaza de Pontevedra, de La Coruña

A la una de la tarde aproximadamente fue recogido en la Plaza de Pontevedra, en las proximidades del Instituto de Esneñanza Media, un hombre al que una indisposición rápida hizo caer al suelo. Muy cerca del infortunado se hallaba un tubo que contenía comprimidos de un medicamento. Fué trasladado a la clínica de urgencia que en la calle de Teresa Herrera tiene Galicia S. A. en donde fúe atendido con toda diligencia por el Dr. D. Amadeo Rey Grimaldos, quien a los pocos minutos de llegar al quirófano certificó su defunción.

Por la documentación que fué recogida en la ropa del cadáver resultoó ser don mariano Canela Barbará, de 53 años, quien al parecer sufría una afección cardíaca.

Portada 08 julio 1926 Archivo El Ideal Gallego

Las fiestas patronales de Vizoño resultaron solemnísimas

El día de San Pedro, o sea la festividad principal de Vizoño, fue una de las grandes fiestas del municipio. A las doce de la mañana humo misa cantada a toda orquesta. Asistieron al religioso acto no solo los fieles de la parroquia, si no los de las aldeas comarcanas.

Ofreció el señor cura ecónomo don Nicolás Miño, asistido de los señores curas de Loureda y Cabana.

Dirigió el coro el profesor de la orquesta de Loureda, y entonaron la misa los señors curas de Viones, Paderne, Meangos y Presedo.

La iglesa estaba adornada con el mejor gusto. La procesión recorrió el amplio campo situado frente a la iglesia y dió la vuelta al crucero. Presenció la misma numerosísimo público.