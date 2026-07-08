Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bomberos actúan ante el incendio de un vehículo en el parking de Marineda
A Coruña

Extinguen un incendio en un vehículo en el parking de Marineda

El fuego afectó solo al bloque motor del coche

Abel Peña
Abel Peña
08/07/2026 18:53

Los Bomberos acudieron a las cinco de la tarde al parking de Marineda ante un aviso de incendio, porque había comenzado a arder el motor de un vehículo cuando circulaba por su inmenso aparcamiento. No llegó a arder todo el coche gracias a la intervención de los servicios de seguridad, que emplearon los extintores. 

La labor de los Bomberos se limitó al uso de cámaras térmicas para detectar puntos calientes en el motor y refrigerarlo con agua y extintores. También desconectaron la batería.  

Te puede interesar

El presidente gallego, Alfonso Rueda, en rueda de prensa el 22 de junio

Rueda avanza 1.800 nuevas plazas en residencias de mayores desde septiembre
EFE
Patrulla de la Policía Local

La Policía Local ayuda a un conductor a salir de su coche tras volcar en Miño
EFE
La calle Sanjurjo de Carricarte será Crego Xosé Ferreiro

Culleredo inicia el proceso de retirada de honores a cuatro significados franquistas
Fran Moar
Los arenales coruñeses se llenaron este lunes de Pascua

La Xunta mantiene la alerta amarilla por calor este jueves en el interior de A Coruña
EFE