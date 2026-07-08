Extinguen un incendio en un vehículo en el parking de Marineda

Los Bomberos acudieron a las cinco de la tarde al parking de Marineda ante un aviso de incendio, porque había comenzado a arder el motor de un vehículo cuando circulaba por su inmenso aparcamiento. No llegó a arder todo el coche gracias a la intervención de los servicios de seguridad, que emplearon los extintores.

La labor de los Bomberos se limitó al uso de cámaras térmicas para detectar puntos calientes en el motor y refrigerarlo con agua y extintores. También desconectaron la batería.