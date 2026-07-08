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A Coruña

El calor del verano castiga al metrosidero de los Cantones, que presenta un aspecto cada vez más preocupante

Abel Peña
Abel Peña
08/07/2026 22:25
El metrosidero de los Cantones, este miércoles
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Germán Barreiros
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A medida que avanza el verano, el metrosidero de los Cantones adopta un aspecto cada vez más preocupante. Para los viandantes que recorren los Cantones todavía en obras, cada vez parece menos frondoso y las hojas que conserva adoptan un tono cada vez más gris, como si se encontrara en medio del invierno, y no en pleno verano.

Es este aspecto el que ha provocado que la asociación ecologista Arco Iris emitiera un comunicado de prensa en el que pide al Ayuntamiento que retire el “cadáver” de los Cantones, en referencia al árbol. Fuentes municipales replican: “No quitamos árboles vivos. Están cuidándolo. Esperemos que mejore”. Otras fuentes consultadas confirman que el ejemplar se mantiene vivo, aunque quizá no esté pasando por su mejor momento.

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El 'lamento' del metrosidero de los Cantones

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Hay que tener en cuenta que un metrosidero es un árbol de hoja perenne, así que no debería perder follaje. Si es así, resulta un signo de enfermedad evidente, y es posible que no supere el verano, porque la temperatura le está afectando bastante. “El calor puede estar afectando a las raíces”, opina Carlos Franco, ingeniero forestal, que señala que el árbol, como regulador de la temperatura, suele estar frío. “Cuando se toca una hoja, nunca está caliente”.

De hecho, el metrosidero dispone de unos brotes llamados estomas que liberan humedad y refrescan toda la planta. De esta manera, combate lo que se denomina “estrés hídrico”. Por eso se tiene que regar abundantemente el árbol, para mantenerlo adecuadamente hidratado y frío en medio de esa explanada de piedra que son los Cantones, que absorben el calor del sol.

Franco ha sido muy crítico con la forma en la que se hizo el traslado del metrosidero, asegurando que no se tomaron el tiempo suficiente, pero matiza que no se le puede dar todavía por desahuciado. “En un par de meses sabremos si ha muerto”, predice.  

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