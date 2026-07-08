El Ayuntamiento de A Coruña destina 700.000 euros para mejorar 25 centros educativos de la ciudad

Inés Rey, este miércoles, en el CEIP Concepción Arenal Germán Barreiros

El Ayuntamiento destinará más de 700.000 euros para mejoras en centros educativos públicos de A Coruña durante este verano con el objetivo de reforzar las actuaciones de mantenimiento y conservación, que ya se llevan a cabo en las instalaciones de titularidad municipal a lo largo del curso. La alcaldesa, Inés Rey, informó este miércoles de la hoja de ruta que seguirá el Ayuntamiento hasta mediados de septiembre, aprovechando el descanso de la actividad escolar y ya con vistas al próximo curso 2026-27. Hasta entonces, está previsto actuar en 25 instalaciones repartidas por los diez distritos de la ciudad. Colegios, centros de educación especial y escuelas infantiles municipales en los que se acometerán medio centenar de intervenciones para dar respuesta a las necesidades del alumnado y del profesorado.

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Uno de los 25 centros educativos públicos en los que intervendrá el Ayuntamiento será el CEIP Concepción Arenal, donde Rey presentó en la mañana de este miércoles el plan establecido por los servicios municipales en esta temporada estival. “Non é unha cuestión menor. Vimos advertindo, desde hai tempo, de que a Xunta non pode descargar nos concellos a responsabilidade de atender as necesidades estruturais dos colexios públicos. Hai numerosos centros educativos da Coruña nos que, pola antigüidade das súas instalacións, cómpre actuar para remodelalas e adaptalas aos tempos actuais, tanto no relativo ás infraestruturas como en cuestións que afectan ao día a día do alumnado, como é a accesibilidade ou a climatización das aulas”, señaló.

La regidora, acompañada por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, recordó que el Ayuntamiento “xa está destinando moitos recursos propios ás tareas de mantemento, xardinaxe, conserxaría e limpeza nos colexios. Cada ano, 6 millóns de euros, aos que se suman os 450.000 que permiten desenvolver actividades extraescolares que son vitais para a conciliación familiar, e, ademais, para promover a convivencia e interrelación de moitas nenas e nenos coruñeses”, concretó Borrego.

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Diez distritos

En total, el Ayuntamiento intervendrá en centros educativos de diez distritos de la ciudad. Son los CEIP Concepción Arenal, Alborada, Manuel Murguía, María Barbeito, María Pita, Cidade Vella, Rosalía de Castro, Sagrada Familia, Sal Lence, Salgado Torres, San Francisco Javier, San Pedro de Visma, Torre de Hércules, Víctor López Seoane, Wenceslao Fernández Flórez, Emilia Pardo Bazán, Raquel Camacho, José Cornide, Eusebio da Guarda y Zalaeta. Además, también habrá mejoras en el centro de educación especial (CEE) Nosa Señora do Rosario y en las escuelas infantiles municipales de la Carricanta (Castrillón), Caracola (Novo Mesoiro) y se sumarán los equipamientos necesarios para la nueva EIM de Monte Alto.

“Non é unha declaración de intencións, senón todo o contrario: xa estamos en marcha porque non hai tempo que perder”, expresó Rey, que informó de que estos días se está trabajando en la renovación de la cubierta en la EIM Carricanta y, además, se terminaron las tareas de impermeabilización parcial de la cubierta en el Nosa Señora do Rosario. Así, también se ejecutarán actuaciones en el CEIP María Pita, donde se abordará la adecuación de un camino de tierra que da acceso al colegio.

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También en el CEIP María Barbeito e Cerviño, donde se renaturalizará el patio para que sus espacios exteriores ganen una segunda vida, sumen más áreas verdes y superficies de juego más amplias y oxigenadas. En los próximos días, comenzará la renovación del parque infantil del CEIP Concepción Arenal, que sumará equipamientos de juego más modernos y renovados.

Más presupuesto

En la mañana de este miércoles, en el colegio, Inés Rey insistió en la necesidad de que la Xunta de Galicia asuma sus competencias y se responsabilice con la enseñanza pública con más planificación y presupuesto, que posibilite adecuar las infraestructuras de los centros educativos coruñeses a sus necesidades del alumnado. Rey puso como ejemplo la realidad del Concepción Arenal: “Insistimos en que é necesario contar coa implicación da Xunta para actuar de forma integral. O tellado do colexio esixe unha rehabilitación total e este tipo de obras son de competencia autonómica, porque van moito máis alá dunha reparación puntual”.

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La alcaldesa recordó que el caso del CEIP Concepción Arenal “non é o único no que temos constatado a falta de interese da Xunta pola cidade da Coruña. Tamén foi evidente co colexio da Cidade Vella e a súa deterioriada rampla de acceso, instalada pola Xunta, con protestas e mobilizacións das familias e veciños que foron máis que xustificadas. Esta cuestión, ao igual que outras moitas na cidade, non se pode demorar máis”, dijo la regidora, que avanzó que en el último trimestre del año no solo se actuará en el CEIP Cidade Vella, sino que también está pensado hacerlo en el Nosa Señora do Rosario —con la rehabilitación del patio— y en el colegio Eusebio da Guarda, para garantizar mejoras de accesibilidad en su entrada, suprimiendo las barreras arquitectónicas existentes.