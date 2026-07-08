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Cholo Ramón
A Coruña

Diario de un coruñés a las puertas del polo norte: un día para no olvidar

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
08/07/2026 15:19

Tras bajar del buque 'Plantius', el fotógrafo y naturalista coruñés Cholo Ramón está abordando una nueva fase de su viaje por tierras del ártico. Tras unos días en los que no había podido satisfacer todas sus expectativas, en esta undécima jornada en Svalbard sí ha podido firmar una gran experiencia. 

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Diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: Cholo Ramón pone fin a su aventura en el Plantius

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"Hoy cierro el día con una sensación espectacular, viviendo unas escenas maravillosas con mérgulos a escasos metros cerca de Longyearbyen, y esto es un poco lo que te reconcilia con tanto esfuerzo", reflexiona en su 'videodiario'.

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Los mérgulos son aves marinas nocturnas en peligro de extinción. Son aves peculiares ya que a tan sólo 2 días de nacidos los polluelos se aventuran al mar, para no regresar a las islas hasta la próxima temporada de anidación.

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