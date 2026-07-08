Diario de un coruñés a las puertas del polo norte: un día para no olvidar

Tras bajar del buque 'Plantius', el fotógrafo y naturalista coruñés Cholo Ramón está abordando una nueva fase de su viaje por tierras del ártico. Tras unos días en los que no había podido satisfacer todas sus expectativas, en esta undécima jornada en Svalbard sí ha podido firmar una gran experiencia.

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"Hoy cierro el día con una sensación espectacular, viviendo unas escenas maravillosas con mérgulos a escasos metros cerca de Longyearbyen, y esto es un poco lo que te reconcilia con tanto esfuerzo", reflexiona en su 'videodiario'.

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Los mérgulos son aves marinas nocturnas en peligro de extinción. Son aves peculiares ya que a tan sólo 2 días de nacidos los polluelos se aventuran al mar, para no regresar a las islas hasta la próxima temporada de anidación.