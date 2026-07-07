Valentina se destapa en Riazor

Finalmente, no fue ninguna mano humana sino el nordés el que descubrió la nueva estatua que adorna Riazor: Valentina. El Ayuntamiento había congregado al grupo de jubilados conocido como los Golfiños en el Paseo Marítimo para la ocasión y la alcaldesa, Inés Rey, apenas había iniciado su discurso cuando una ráfaga de viento levantó la tela negra que lo cubría.

De esta manera, el público pudo contemplar por primera vez la figura de bronce que captura la pose de una mujer a punto de zambullirse. A los pies del monumento, puede leerse una placa en la que se explica que la obra está dedicada al grupo de jubilados que, desde hace años, en invierno o en verano, se reúnen Riazor para disfrutar de baños de agua de mar, y que se han convertido en una de las estampas más típicas de A Coruña.