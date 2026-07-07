Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Descubrimiento estatua Valentina
A Coruña

Valentina se destapa en Riazor

Una ráfaga de viento destapó la estatua con la que el Ayuntamiento rinde homenaje a los jubilados se bañan en Riazor todo el año

Abel Peña
Abel Peña
07/07/2026 14:11

Finalmente, no fue ninguna mano humana sino el nordés el que descubrió la nueva estatua que adorna Riazor: Valentina. El Ayuntamiento había congregado al grupo de jubilados conocido como los Golfiños en el Paseo Marítimo para la ocasión y la alcaldesa, Inés Rey, apenas había iniciado su discurso cuando una ráfaga de viento levantó la tela negra que lo cubría

De esta manera, el público pudo contemplar por primera vez la figura de bronce que captura la pose de una mujer a punto de zambullirse. A los pies del monumento, puede leerse una placa en la que se explica que la obra está dedicada al grupo de jubilados que, desde hace años, en invierno o en verano, se reúnen Riazor para disfrutar de baños de agua de mar, y que se han convertido en una de las estampas más típicas de A Coruña.  

Nueva estatua valentina

Valentina, la estatua que adornará Riazor a partir de mañana

Más información

Te puede interesar

El ideal gallego

El Juzgado de Betanzos acuerda el sobreseimiento de la causa por las horas extra de la Policía Local de Sada
Lucía Tenreiro
La segunda jornada festejó el ‘Atlantic Drag!’, un homenaje al talento drag local y su fuerza escénica en el que un total de once reinas del transformismo

El 'Atlantic Drag!' llena de orgullo toda A Coruña
Redacción
La nueva sede del servicio de emergencias está en Morás

Una 'operación' entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Arteixo reorganizará los servicios municipales
Lucía Tenreiro
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, durante la Junta de Accionistas de Inditex

Este ha sido el discurso de Marta Ortega a los accionistas de Inditex
Iván Aguiar