SOLPORtiño regresa a La Tita Rivera con un nuevo ciclo de conciertos al atardecer

Gauchito Club Cedida

La Tita Rivera O Portiño vuelve a convertirse este verano en uno de los escenarios más especiales de la ciudad con una nueva edición de SOLPORtiño, el ciclo de conciertos que combina música en directo y puestas de sol.

Los conciertos, de acceso gratuito, se celebrarán a las 19:30, un horario pensado para disfrutar de un tardeo tranquilo, con buen ambiente y espectaculares vistas al océano Atlántico. Durante los días de concierto no se admitirán reservas, por lo que se recomienda acudir con antelación.

SOLPORtiño 2026: una cita con la buena música

Esta propuesta, que ya se ha convertido en uno de los planes imprescindibles del verano coruñés, regresa con un nuevo cartel que apuesta por artistas llamados a marcar el presente y el futuro de la escena independiente nacional e internacional:

· Domingo, 2 de agosto – GAUCHITO CLUB

· Martes, 11 de agosto – MONI MONTES

· Martes, 18 de agosto – LUIS FERCÁN

· Martes, 25 de agosto – DRUGOS

SOLPORtiño 2026: una cita con la buena música

Desde su primera edición, en 2023, SOLPORtiño ha logrado una gran acogida, reuniendo a público local y visitantes que han podido disfrutar de artistas como Vega, Tulsa, Eladio y los Seres Queridos o Álex Ferreira.

La terraza de La Tita Rivera O Portiño, situada en el Lugar Puerto de San Pedro, 2, ofrece un enclave privilegiado para contemplar la puesta de sol, convirtiéndose en el escenario natural perfecto para estas actuaciones al aire libre.

Una experiencia que va más allá de la música

SOLPORtiño forma parte de la programación cultural de La Tita Rivera O Portiño, un espacio que, desde su apertura en 2020, ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad y la dinamización cultural, promoviendo iniciativas vinculadas a la gastronomía, el territorio y la música en directo.

El ciclo refuerza esta filosofía, apostando por propuestas con personalidad y artistas que destacan por la calidad de sus directos y su capacidad para conectar con el público.