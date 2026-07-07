Marta Ortega esboza las claves del futuro: "Tenemos que seguir siendo cada día más Inditex que nunca"

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y la presidenta de Inditex, Marta Ortega Javier Alborés

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó su tradicional balance anual durante la Junta General de Accionistas celebrada este martes en la sede de la compañía en el polígono de Sabón (Arteixo), en la que dejó clara una idea para afrontar los retos del futuro: "Tenemos que seguir siendo cada día más Inditex que nunca".

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Para ello, apuntó a varios factores que han llevado al éxito al grupo textil durante estos años, como "su manera de entender las cosas", "su alma" y "su cultura". A esto añadió que estas serán las claves que guiarán a la compañía en el futuro para llegar "más lejos" y conectar "con más personas".

En un entorno geopolítico cada vez más incierto, la presidenta de la compañía señaló que "lo importante" no es predecirlo "todo", es tener "criterio" para decidir. "Y ese criterio no nace de una sola persona ni de una sola decisión; nace de una cultura compartida, de una forma de trabajar que se ha construido a lo largo de los años y que combina exigencia, intuición, humildad, flexibilidad, inconformismo y cercanía", aseguró.

También explicó que "la inteligencia artificial y los grandes cambios tecnológicos" abrirán "posibilidades nuevas", pero insistió en que "el verdadero valor" está "en las personas" y "en la creatividad, en la sensibilidad, en el criterio y en la empatía", algo que, a su juicio, "todavía no puede medirse del todo".

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"Esta forma de entender la empresa nos ha permitido algo muy difícil cuando una organización alcanza nuestra dimensión: actuar con agilidad y con sentido de la responsabilidad. Esta escala solo tiene valor si sirve para estar más cerca de los clientes. Queremos llegar a más personas, conectar con más realidades, con más culturas, con más formas de vivir; pero queremos hacerlo sin perder nunca la cercanía con cada una", destacó.

La presidenta también agradeció la labor hasta hoy del consejero independiente coordinador, Rodrigo Echenique, por sus doce años de dedicación.

Oportunidades

El consejero delegado, Óscar García Maceiras, repasó ante los accionistas las principales líneas estratégicas para seguir incrementando la diferenciación del grupo.

Indicó que Inditex se somete cada día al "escrutinio de los mercados". "Y lo hacemos con rigor y disciplina. Pero sin perder de vista nuestro compromiso de seguir generando valor a largo plazo. Y nuestro propósito sigue siendo el mismo: llegar cada día millones y millones de personas en todo el mundo, como una propuesta de moda cada vez más atractiva y una experiencia", afirmó.

García Maceiras detalló que en 2025 se completó el plan de fortalecimiento de las "capacidades logísticas" con unas inversiones extraordinarias de 1.800 millones de euros entre 2024 y 2025. Además, informó que para 2026 se estiman unas inversiones ordinarias del entorno de los 2,300 millones de euros, que tendrán como "foco prioritario" la mejora de la presencia comercial a través de tiendas "cada vez más tecnológicas" y "plataformas online" con un contenido editorial cada vez más elevado.

El consejero delegado también avisó de que todavía hay "oportunidades" para la expansión del negocio. "Oportunidades que aprovecharemos siguiendo nuestro principio rector de crecimiento, rentable y selectivo proyecto a proyecto", señaló.

Aludió también a proyectos para lograr mejoras "en el consumo del agua", en la incorporación "de energías renovables" y en la "gestión de residuos". A esto se suma el sector del transporte para mejorar la "eficiencia". "Mejorando nuestra información en tiempo real para estar en condiciones de adaptar nuestras decisiones a las circunstancias concurrentes en cada momento. Identificando rutas cada vez más eficientes", aseguró.

Acuerdos

Uno de los puntos que abordó la Junta General de Accionistas de Inditex fue la aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio fiscal 2025, finalizado el 31 de enero de 2026 y que fueron hechas públicas el pasado mes de marzo durante un acto realizado en Madrid.

La empresa superó la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio por primera vez y obtuvo una facturación de 39.864 millones de euros. Esto supuso que la compañía con sede en Arteixo volviese a superar un año más sus propios récords.

Durante la junta, los accionistas del grupo textil dieron luz verde a la entrada en el Consejo de Administración de José Ignacio Goirigolzarri, quien fuera presidente de Caixabank entre 2021 y 2024.

Goirigolzarri (Bilbao, 1954) fue propuesto como nuevo consejero independiente del grupo textil en sustitución de Rodrigo Echenique. Este último abandona el Consejo una vez que concluye el plazo de su mandato-

Obstáculos superados

El crecimiento continuado es una característica que ha acompañado durante años a la empresa que posee marcas tan reconocidas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Lefties. Entre 2015 y 2025 ha conseguido mejorar sus resultados en todos los ejercicios, a excepción de 2020, cuando se produjo la crisis sanitaria del coronavirus.

Los números de la compañía fundada por Amancio Ortega han resistido embates de altura registrados en estos últimos años. Uno de ellos fue el estallido de la guerra que enfrenta a Rusia y a Ucrania en 2022 —que propició que tuviese que vender su negocio en el primero de estos países y cesar su actividad en el segundo—.

Otro fue el cambio en la dirección del grupo, también ocurrido en 2022, con la salida de Pablo Isla de la presidencia y la llegada de Marta Ortega como presidenta y de Óscar García Maceiras como consejero delegado. Ahora, debe hacer frente al impacto de la guerra en Irán, que ha desestabilizado toda la región de Oriente Medio, donde Inditex está presente.