La pesadilla de la madre de un niño con autismo en A Coruña: “Le dijeron que no iba a verme nunca más”

Uno de los accesos del CEIP San Pedro de Visma Carlota Blanco

Una madre denunciará ante la Fiscalía de Menores el “trato abusivo” y el “acoso sistemático” por parte de varios profesores del CEIP San Pedro de Visma de A Coruña hacia su hijo con autismo. Lo hará después de que, a lo largo de varios años, el menor haya sufrido “bullying por parte de un docente” y encierros en el aula, e incluso “en un armario”. Según explicó la progenitora, E. Durán, estos hechos, junto a una denuncia “injustificada” por absentismo escolar, es lo que le ha llevado a poner en conocimiento de la Justicia esta situación.

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“Hace unas semanas nos dieron sus notas y nos dicen que tiene que repetir. Lo absurdo es que, aun suspendiendo siempre, nunca antes se había barajado la posibilidad de que no promocionase –excepto en Infantil–, y ya está en quinto”, explica Durán, quien justifica que, aunque su hijo haya avanzado mucho, no sabe leer ni escribir y no es capaz de coger el lápiz. “En el colegio nunca se preocuparon por él. Subían del curso anterior varios niños con discapacidad y no les interesaba tener uno más”, apunta la madre. El menor, de diez años, tan solo tuvo durante este curso una hora a la semana –repartida con otros alumnos del colegio– de atención especial, “pese a que en el informe aparecen más”.

Absentismo escolar

No obstante, la gota que colmó el vaso para Durán fue cuando el centro decidió abrir el protocolo de absentismo escolar, a pesar de que, tal y como incide la madre –y lo confirma una profesora–, “el niño no faltaba a clase en el momento en el que se realiza la denuncia” y, cuando lo hacía, “entrega justificante médico al profesorado”. Según la progenitora, durante este curso se le concedió la escolarización en casa, debido a que un informe pediátrico concluía que el menor no se encontraba apto para retornar a la presencialidad.

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Todo ello después de que el estudiante haya vivido varios sucesos traumáticos en los últimos cursos. El último sucedió hace unos años, cuando, tras un brote, la madre se encuentra a su hijo fuera del colegio sin que nadie se haya percatado anteriormente: “Se agarra a mi pierna y me dice que le encerraron en un aula y que no iba a verme nunca más”. Un año antes, cuando el menor estaba en primero de Primaria, le encerraron en un armario y, a día de hoy, “todavía tiene pesadillas con eso”.

En este sentido, no es la primera vez que una familia denuncia a este colegio por un suceso similar. Hace menos de un mes, los padres de otro menor con discapacidad denunciaron también ante la Fiscalía “una vulneración en los derechos fundamentales” para provocar el “cambio forzoso de centro”.

En este caso, según denunció la familia, su hijo careció durante este curso 2025-26 de un plan de intervención por parte del colegio para tratar sus necesidades especiales y se le cambió el recurso –sin comunicación a los padres– por el que, a pesar de contar con profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) de categoría preferente, este año se le asignó lo que se conoce como un ‘PT de catálogo’.