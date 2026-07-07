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A Coruña

La exposición de René Lalique se despide de A Coruña este domingo

Redacción
07/07/2026 10:43
8. Diadema Cattleya_Museo Lalique_colección privada_©Karine Faby
Diadema Cattleya
Cedida
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La cuenta atrás ha comenzado para visitar “Lalique. La belleza en el art nouveau y el art déco”, la gran exposición que la Fundación Barrié dedica al célebre artista francés René Lalique. La muestra cerrará definitivamente sus puertas este domingo, 12 de julio, por lo que esta semana representa la última oportunidad para disfrutar de una de las propuestas culturales más destacadas del año en Galicia.

Retrato de Herminia Rodríguez Borrell, obra de Elena Olmos

La conexión coruñesa entre René Lalique y Calouste Gulbenkian

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Organizada por la Fundación Barrié y el Musée Lalique, con la colaboración del Museu Calouste Gulbenkian, la exposición reúne cerca de 300 piezas entre joyas, obras en vidrio, dibujos, espejos, textiles y otros objetos decorativos que recorren la trayectoria de uno de los grandes renovadores del diseño europeo de finales del siglo XIX y principios del XX.

14. a. Alfiler de sombrero Mujer libélula_Museo Lalique_depósito Shai Bandmann y Ronald Ooi_©Karine Faby
Alfiler de sombrero Mujer libélula
KARINE FABY

Comisariada por Véronique Brumm, directora del Musée Lalique, la muestra ofrece un recorrido por las dos grandes etapas creativas de René Lalique (1860-1945): su revolucionaria producción como joyero durante el art nouveau y su posterior evolución como maestro del vidrio y figura clave del art déco.

Los visitantes podrán contemplar colgantes, diademas, pendientes, broches y otras piezas que reflejan la innovación de Lalique, quien rompió con las convenciones de la joyería de su tiempo al incorporar materiales como el vidrio, el esmalte, el cuerno o el marfil junto al oro y las piedras preciosas. Su inspiración en la naturaleza y la figura femenina convirtió sus creaciones en auténticos iconos del modernismo.

1. Broche Máscara y plumas de pavo real_Museo Lalique_depósito Shai Bandmann y Ronald Ooi_©Studio Y. Langlois.
Broche Máscara y plumas de pavo real.
Cedida

La exposición también muestra su evolución hacia el diseño en vidrio, disciplina en la que desarrolló frascos de perfume para François Coty, jarrones, lámparas y objetos decorativos, además de proyectos para la arquitectura, el transporte y la decoración de espacios comerciales.

La exposición puede visitarse en la sede de la Fundación Barrié, en el Cantón Grande de A Coruña, hasta este domingo, 12 de julio, último día para descubrir una colección excepcional que reúne algunas de las obras más representativas de uno de los grandes maestros del art nouveau y el art déco.

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8. Diadema Cattleya_Museo Lalique_colección privada_©Karine Faby

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