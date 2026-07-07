La cátedra Inditex-UDC impulsa programas de formación de IA en "algoritmos verdes"

Inteligencia Artificial El Ideal Gallego

La cátedra Inditex-Universidad de A Coruña (UDC) de inteligencia artificial (IA) en "algoritmos verdes" ha abierto el plazo de preinscripción de la nueva edición de su programa formativo, han anunciado este martes los promotores.

El programa está integrado por un curso de "experto en IA y algoritmos verdes" y dos microcredenciales universitarias centradas en "el diseño, la implementación y las aplicaciones prácticas de algoritmos verdes para la inteligencia artificial".

La iniciativa ofrece una formación especializada en uno de los ámbitos con mayor proyección dentro del sector tecnológico, donde la creciente implantación de la IA está impulsando una demanda de profesionales capaces de desarrollar modelos más eficientes desde el punto de vista computacional y energético, ha detallado este martes los impulsores.

La oferta está dirigida tanto a estudiantes y titulados que deseen orientar su carrera hacia un campo con amplias oportunidades laborales como a profesionales que busquen actualizar sus competencias e incorporar conocimientos sobre sostenibilidad y eficiencia en el desarrollo de soluciones basadas en IA.