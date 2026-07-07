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A Coruña

Inditex inicia un proyecto pionero de etiquetado accesible en sus prendas

Incorpora un nuevo código QR que se puede leer con el móvil  sin tener una aplicación o enfocar directamente

Iván Aguiar
Iván Aguiar
07/07/2026 12:51
Nuevas etiquetas accesibles de Inditex
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Inditex ha puesto en marcha un proyecto pionero de etiquetado accesible de sus prendas. Ana Mosteiro, del equipo de Tecnología, explica que se trata de una iniciativa que permite que la “experiencia de clientes con dificultades visuales” sea mucho “más accesible” en todas las tiendas del grupo.

Para ello, la multinacional con sede en Arteixo, trabaja con NaviLens, una empresa española especialista en soluciones de accesibilidad. ¿Esto en qué se traduce? Las etiquetas incorporan un nuevo código QR, que se suma al ya existente. De este modo, el cliente, a medida que recorre la tienda, puede tener información de primera mano sobre el producto.

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“Los códigos de NaviLens son mucho más accesibles. Es decir, no necesitamos tener una aplicación o enfocar directamente y encuadrar con la cámara el código QR, sino se pueden visualizar desde la cámara desde diferentes ángulos”, asegura. El despliegue de esta iniciativa se realizará de forma progresiva y se prevé que esté listo en la campaña de primavera-verano del 2027.

Nuevas etiquetas accesibles de Inditex

Actualmente está en marcha la primera fase de este proyecto. La segunda fase pretende ir más allá de la tienda. "Queremos que nuestros productos para el cliente sean accesibles estén donde estén, es decir, en la segunda fase vamos a incorporar el código QR a la etiqueta interna de la prenda, por lo tanto, cuando el cliente tenga todas estas prendas en su armario, con la aplicación también pueda leerlas", afirma.

El delegado de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez, felicita a Inditex por apostar por esta iniciativa que mejora la vida de las personas ciegas y destaca que este es el "camino" a seguir para otras compañías. Además, señala que se trata de una "solución para cosas del día a día". "Es la primera vez que una persona ciega no tiene que preguntar gracias al etiquetado integrado", explica.

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