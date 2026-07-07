Este ha sido el discurso de Marta Ortega a los accionistas de Inditex

El consejero delegado, Óscar García Maceiras, y la presidenta, Marta Ortega, durante la Junta de Accionistas de Inditex Javier Alborés

Señores accionistas, miembros del Consejo, muy buenos días y bienvenidos a esta Junta General de Inditex que, un año más, tengo el gran honor de presidir.

Cambiar no es dejar de ser. A veces, cambiar es precisamente la forma de reconocerse con más claridad. Inditex ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Ha crecido, ha aprendido, ha incorporado nuevas herramientas, nuevas capacidades y nuevas formas de acercarse a las personas. Pero hay algo que no ha cambiado: nuestra manera de entender las cosas.

Y creo que esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos quienes formamos parte de esta compañía. Avanzar sin perder el centro. Mirar hacia adelante sin olvidar desde dónde venimos. Llegar cada vez más lejos sin dejar de estar cerca.

Porque el entorno cambia, a veces cambia muy deprisa. Cambian las tecnologías, los hábitos, los mercados y también las expectativas. Pero, incluso en ese movimiento constante, hay algo que permanece: las personas, sus emociones, su sensibilidad y lo que esperan de nosotros. Por eso, más allá de los resultados de un año —que, por supuesto, son importantes— lo que debe guiarnos es una voluntad más profunda: seguir generando un impacto positivo allí donde estamos. Aquí en Galicia, en España y en todos los lugares donde desarrollamos nuestra actividad. Esto exige algo sencillo de decir, pero no siempre fácil de sostener: mantener nuestro camino.

En un entorno cada vez más incierto, lo importante no es predecirlo todo —nadie puede hacerlo—, lo importante es tener criterio para decidir. Y ese criterio no nace de una sola persona ni de una sola decisión; nace de una cultura compartida, de una forma de trabajar que se ha construido a lo largo de los años y que combina exigencia, intuición, humildad, flexibilidad, inconformismo y cercanía.

Una compañía como Inditex se construye cada día a partir de miles de decisiones. Decisiones que se toman en tiendas, en oficinas, en centros logísticos, en fábricas, en equipos creativos, en distintos mercados. Decisiones que, muchas veces, toman personas que no se conocen entre sí, pero comparten la misma manera de actuar. Ahí reside algo muy valioso y también muy difícil de explicar desde fuera. No solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. En cómo escuchamos al cliente, en cómo cuidamos el producto, en cómo entendemos nuestras tiendas, en cómo confiamos en nuestros equipos, en cómo intentamos mejorar siempre, incluso cuando las cosas funcionan.

La inteligencia artificial y los grandes cambios tecnológicos abrirán posibilidades nuevas. También transformarán muchos aspectos de nuestra industria. Pero, incluso en ese contexto, seguimos creyendo que el verdadero valor está en las personas: en la creatividad, en la sensibilidad, en el criterio y en la empatía. Aquello que todavía no puede medirse del todo.

Esta forma de entender la empresa nos ha permitido algo muy difícil cuando una organización alcanza nuestra dimensión: actuar con agilidad y con sentido de la responsabilidad. Esta escala solo tiene valor si sirve para estar más cerca de los clientes. Queremos llegar a más personas, sí. Queremos conectar con más realidades, con más culturas, con más formas de vivir; pero queremos hacerlo sin perder nunca la cercanía con cada una.

Nuestra vocación siempre ha sido hacer accesibles el diseño, la calidad, la creatividad y la innovación a personas muy distintas entre sí en todo el mundo. Llegar a tanta gente no significa solo tener presencia global; significa comprender realidades diferentes y mantener una relación cercana, honesta y relevante con ellas. Las tendencias pasan, la moda cambia, pero la conexión con las personas permanece.

Y tenemos la suerte de formar parte de un sector profundamente humano. La moda acompaña la vida cotidiana de millones de personas; está en ese gesto diario, sencillo y casi íntimo de elegir cómo queremos presentarnos al mundo. No solo vestimos, también nos expresamos, también nos reconocemos. Por eso, la moda no habla únicamente de tendencias; habla de identidad, de emoción, de pertenencia y de elegir cómo queremos sentirnos y relacionarnos con los demás. Cuando se entiende así, la moda no es solo apariencia, es también un lenguaje. Un lenguaje silencioso que sostiene oficios, creatividad y sensibilidad. Un lenguaje que vive en el detalle y que, precisamente por esa doble dimensión —la visible y la invisible—, merece hacerse con conciencia, con respeto y con intención.

En el vídeo que hemos visto aparece parte de ese trabajo creativo. Nos sentimos muy orgullosos de él, pero, sobre todo, nos emociona ver cómo nuestros clientes lo reinterpretan, lo hacen suyo y lo comparten. Estoy convencida de que seguiremos avanzando en esa dirección porque contamos con un equipo extraordinario, y eso, señoras y señores, es la explicación de todo. Nada de esto sería posible sin quienes hacen Inditex cada día: nuestros equipos con su talento y compromiso, nuestros proveedores y colaboradores que caminan y evolucionan de la mano con nosotros, y nuestros clientes, cuya confianza y exigencia nos impulsan a seguir mejorando.

Porque, en el fondo, lo que ha mantenido a Inditex fuerte a lo largo del tiempo no ha sido únicamente su capacidad de cambiar, sino haber sabido hacerlo sin perder nunca aquello que la define: su manera de entender las cosas, su alma, su cultura. Y esa seguirá siendo nuestra manera de mirar al futuro: llegar cada vez más lejos, conectar con más personas y seguir siendo cada día más Inditex que nunca.

Gracias a todas y cada una de las más de 160.000 personas que forman Inditex y a quienes trabajan con nosotros, desde nuestros colaboradores y proveedores. Y gracias, por supuesto, también a nuestros clientes por su tiempo, confianza y por permitirnos formar parte de su día a día.

Quiero aprovechar, antes de finalizar, también esta oportunidad para expresar hoy un agradecimiento muy especial a nuestro consejero Rodrigo Echenique por estos 12 años de rigor, dedicación y compromiso. Rodrigo, ha sido un honor compartir este camino contigo. Muchísimas gracias por todos estos años; sabes que siempre formarás parte de esta historia compartida.

Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y, especialmente, por su confianza siempre. A continuación, nuestro consejero delegado y secretario general ordenarán y dirigirán el desarrollo de esta Junta bajo mi supervisión. Cedo la palabra a nuestro consejero delegado, el señor Óscar García Maceiras. Muchas gracias.