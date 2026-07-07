Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Elinsa prevé tener lista su nueva fábrica de Arteixo antes de acabar este 2026

Su matriz, Amper, asegura que ocupará 10.000 metros cuadrados y costará más de 20 millones de euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
07/07/2026 04:06
Recreación virtual de la nueva fábrica de Elinsa
Recreación virtual de la nueva fábrica de Elinsa
Amper
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo Amper, a través de su filial coruñesa Electrotécnica Industrial y Naval (Elinsa), tiene en marcha un importante proyecto en el polígono de Morás (Arteixo). Se trata de la construcción de una fábrica con la que podrá aumentar su capacidad de producción.

En una reciente comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ofrece más detalles sobre esta actuación que servirá para crear un inmueble de cerca de 10.000 metros cuadrados de superficie. En concreto, asegura que su previsión es que esté ya “disponible” en “septiembre” u “octubre” de este 2026.

Trasvase de melaza realizado en Langosteira

Amper se trasladará al Puerto Exterior de A Coruña para dejar sitio al proyecto de SAIC en Ferrol

Más información

Además, indica que se destinará, entre otros objetivos, a atender “las necesidades productivas” relacionadas con el contrato para suministrar diversos equipos eléctricos con Experience Knowledge Strategy (EKS Energy, integrada en el grupo Hitachi Energy). Sobre el coste, Amper señala que la inversión total prevista en esta iniciativa es de “más de 20 millones de euros”.

Edificio representativo

La promotora de esta obra es la empresa coruñesa Elinsa, que cuenta en la actualidad con una fábrica en el polígono de A Grela. Nació en 1968 y se dedica al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, a la automatización y control, y al diseño y fabricación de cuadros eléctricos. Cuenta con delegaciones en Vigo y Lugo, y también en Macapá (Brasil).

La licencia de obra que recibió Elinsa por parte del Ayuntamiento arteixán le permite construir “una nave industrial para el sector naval”, que tendrá una altura de 11,6 metros, y un “edificio representativo de uso administrativo”, cuya altura será de 14 metros. El recinto contará con un total de 138 plazas de aparcamiento y 83 árboles. Esta instalación, que se sitúa en la calle Cova do Ouro del polígono de Morás, ocupará 10.673 metros cuadrados.

Amper y Elinsa firmaron a finales de 2024 un acuerdo por el que Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo, sociedad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), invierte 41,2 millones de euros en Elinsa, mediante la realización de una ampliación de capital, para adquirir un 25% de la compañía.

Esta inversión complementará las realizadas por Amper hasta la fecha, y, entre otras cuestiones, permite financiar la construcción de la nueva fábrica de Morás, que duplica las actuales capacidades de fabricación de equipos de electrónica de potencia para la inversión y el almacenamiento de energía, los cuales “esencialmente serán exportados a mercados internacionales”, según detalló la empresa.

La empresa señaló, en el momento de hacer pública esta iniciativa hace dos años, que la fábrica de A Coruña ha alcanzado su “límite de capacidad” y que es necesario el proyecto de Morás para “continuar cubriendo las necesidades del mercado”.

No es el único proyecto de Amper en Arteixo. En el Puerto Exterior construirá unas nuevas instalaciones. Para ello, tiene prevista la entrada de un coinversor en WindWaves (su marca eólica y naval ‘offshore’) con 50 millones de euros (20 en 2026 y 30 en 2027) para financiar “esencialmente las nuevas instalaciones en el Puerto Exterior de A Coruña”. Allí, ocupará 110.000 metros cuadrados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Precinto roto en el mirador de San Amaro javier alborés

El precintado del mirador de San Amaro reduce los peligrosos saltos al agua que practican los jóvenes
Abel Peña
Atocha Ramos, bióloga del Grupo Habitat

La verdad sobre el Mar de Ardora en Sada: “¿Si se dan más casos? Eso aún no podemos afirmarlo”
Lucía Tenreiro
Uno de los accesos del CEIP San Pedro de Visma

La pesadilla de la madre de un niño con autismo en A Coruña: “Le dijeron que no iba a verme nunca más”
Dani Sánchez
Dos personas señalan a la inmobiliaria D7, en la calle Fernando Rey

El examen más duro de los estudiantes: encontrar piso para alquilar en A Coruña
Lara Fernández