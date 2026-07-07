Elinsa prevé tener lista su nueva fábrica de Arteixo antes de acabar este 2026

Recreación virtual de la nueva fábrica de Elinsa Amper

El grupo Amper, a través de su filial coruñesa Electrotécnica Industrial y Naval (Elinsa), tiene en marcha un importante proyecto en el polígono de Morás (Arteixo). Se trata de la construcción de una fábrica con la que podrá aumentar su capacidad de producción.

En una reciente comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ofrece más detalles sobre esta actuación que servirá para crear un inmueble de cerca de 10.000 metros cuadrados de superficie. En concreto, asegura que su previsión es que esté ya “disponible” en “septiembre” u “octubre” de este 2026.

Amper se trasladará al Puerto Exterior de A Coruña para dejar sitio al proyecto de SAIC en Ferrol Más información

Además, indica que se destinará, entre otros objetivos, a atender “las necesidades productivas” relacionadas con el contrato para suministrar diversos equipos eléctricos con Experience Knowledge Strategy (EKS Energy, integrada en el grupo Hitachi Energy). Sobre el coste, Amper señala que la inversión total prevista en esta iniciativa es de “más de 20 millones de euros”.

Edificio representativo

La promotora de esta obra es la empresa coruñesa Elinsa, que cuenta en la actualidad con una fábrica en el polígono de A Grela. Nació en 1968 y se dedica al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, a la automatización y control, y al diseño y fabricación de cuadros eléctricos. Cuenta con delegaciones en Vigo y Lugo, y también en Macapá (Brasil).

La licencia de obra que recibió Elinsa por parte del Ayuntamiento arteixán le permite construir “una nave industrial para el sector naval”, que tendrá una altura de 11,6 metros, y un “edificio representativo de uso administrativo”, cuya altura será de 14 metros. El recinto contará con un total de 138 plazas de aparcamiento y 83 árboles. Esta instalación, que se sitúa en la calle Cova do Ouro del polígono de Morás, ocupará 10.673 metros cuadrados.

Amper y Elinsa firmaron a finales de 2024 un acuerdo por el que Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo, sociedad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), invierte 41,2 millones de euros en Elinsa, mediante la realización de una ampliación de capital, para adquirir un 25% de la compañía.

Esta inversión complementará las realizadas por Amper hasta la fecha, y, entre otras cuestiones, permite financiar la construcción de la nueva fábrica de Morás, que duplica las actuales capacidades de fabricación de equipos de electrónica de potencia para la inversión y el almacenamiento de energía, los cuales “esencialmente serán exportados a mercados internacionales”, según detalló la empresa.

La empresa señaló, en el momento de hacer pública esta iniciativa hace dos años, que la fábrica de A Coruña ha alcanzado su “límite de capacidad” y que es necesario el proyecto de Morás para “continuar cubriendo las necesidades del mercado”.

No es el único proyecto de Amper en Arteixo. En el Puerto Exterior construirá unas nuevas instalaciones. Para ello, tiene prevista la entrada de un coinversor en WindWaves (su marca eólica y naval ‘offshore’) con 50 millones de euros (20 en 2026 y 30 en 2027) para financiar “esencialmente las nuevas instalaciones en el Puerto Exterior de A Coruña”. Allí, ocupará 110.000 metros cuadrados.