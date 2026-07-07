Diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: Cholo Ramón pone fin a su aventura en el Plantius

La imagen de una foca tomada por Cholo Ramón Cedida

El coruñés Cholo Ramón pone fin a su aventura en el Ártico después de ocho intensos días de navegación a bordo del buque Plantius, una expedición que lo llevó hasta el paralelo 82, a poco más de 800 kilómetros del Polo Norte.

Tras completar esta singladura por las aguas del océano Glacial Ártico, el aventurero realiza un balance muy positivo de la experiencia vivida, aunque reconoce que la observación de fauna no cumplió las expectativas con las que había iniciado el viaje.

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"Ha sido una experiencia gratísima desde el punto de vista vivencial y experiencial", explica. Sin embargo, admite que esperaba encontrarse con una mayor presencia de animales durante la travesía. "Pensábamos que íbamos a ver más cosas y, entre unas circunstancias y otras, se ha quedado en lo que se ha quedado. Estamos contentos, pero esperábamos más", señala.

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La expedición finaliza ahora en Longyearbyen, la capital del archipiélago noruego de Svalbard, desde donde el coruñés continuará compartiendo los detalles de un viaje que le ha permitido adentrarse en uno de los territorios más extremos del planeta.

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"A partir de ahora, ya en Longyearbyen, seguimos informando con cosas muy, muy chulas", adelanta Cholo Ramón, que promete seguir acercando a sus seguidores imágenes y vivencias de esta aventura en el norte del mundo.