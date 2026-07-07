Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: Cholo Ramón pone fin a su aventura en el Plantius

Belén Cebey
Belén Cebey
07/07/2026 10:35
foca
La imagen de una foca tomada por Cholo Ramón 
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El coruñés Cholo Ramón pone fin a su aventura en el Ártico después de ocho intensos días de navegación a bordo del buque Plantius, una expedición que lo llevó hasta el paralelo 82, a poco más de 800 kilómetros del Polo Norte.

Tras completar esta singladura por las aguas del océano Glacial Ártico, el aventurero realiza un balance muy positivo de la experiencia vivida, aunque reconoce que la observación de fauna no cumplió las expectativas con las que había iniciado el viaje.

Expedición Cholo Polo Norte

Diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: las belugas emocionan a Cholo Ramón

Más información

"Ha sido una experiencia gratísima desde el punto de vista vivencial y experiencial", explica. Sin embargo, admite que esperaba encontrarse con una mayor presencia de animales durante la travesía. "Pensábamos que íbamos a ver más cosas y, entre unas circunstancias y otras, se ha quedado en lo que se ha quedado. Estamos contentos, pero esperábamos más", señala.

Encuentro con una colonia de morsas en Svalbard

El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: un encuentro mágico

Más información

La expedición finaliza ahora en Longyearbyen, la capital del archipiélago noruego de Svalbard, desde donde el coruñés continuará compartiendo los detalles de un viaje que le ha permitido adentrarse en uno de los territorios más extremos del planeta.

Un gran glaciar en la costa de Svalbard

El diario de un coruñés a las puertas del Polo Norte: un glaciar impresionante y una mina

Más información

"A partir de ahora, ya en Longyearbyen, seguimos informando con cosas muy, muy chulas", adelanta Cholo Ramón, que promete seguir acercando a sus seguidores imágenes y vivencias de esta aventura en el norte del mundo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Funeral de Estado del Ayatolá Ali Jamenei

Irán advierte que no negociará un acuerdo final con EE.UU. mientras continúen las amenazas
EFE
Gauchito-60

SOLPORtiño regresa a La Tita Rivera con un nuevo ciclo de conciertos al atardecer
Redacción
Una persona se intenta refugiar del calor en A Coruña

El Hospital de A Coruña detecta un aumento de complicaciones por el calor en pacientes con patologías
Lucía Crujeiras
8. Diadema Cattleya_Museo Lalique_colección privada_©Karine Faby

La exposición de René Lalique se despide de A Coruña este domingo
Redacción