Alba Reche | “Es importante que también haya actividades del Orgullo fuera de Madrid”

La cantante Alba Reche, en una imagen promocional Cedida

Hace poco más de un año que Alba Reche (Elche, 1997) aterrizaba en la sala Inn de A Coruña para presentar su último disco, ‘No soy tu hombre’, un proyecto “íntimo en su mensaje” que llegaba seis años después de su segundo puesto en ‘OT 18’. Este miércoles (21.00 horas) y “en un momento vital muy diferente”, cerrará esta gira en la plaza de Pontevedra en el ecuador del Atlantic Pride 2026.

Este miércoles regresa a A Coruña como parte de la programación del Atlantic Pride. ¿Qué le parece la iniciativa?

La iniciativa me parece algo maravilloso. Es importante que se descentralicen todas estas actividades del Orgullo por otras comunidades. Más allá de las festividades en Madrid, que hacen que la gente tenga que moverse a la capital, es importante que también haya otras iniciativas fuera de allí. Así que, por supuesto, me parece algo muy chulo y donde seguro me lo voy a pasar muy bien.

Para mucha gente, usted es un icono del activismo Lgtbi. ¿Siente cierta responsabilidad o es algo que le motiva a la hora de expresarse musicalmente?

Es lo que soy, es algo inevitable. El posicionamiento del Orgullo, más allá de la celebración, también es una reivindicación y, por supuesto, va mucho en mi forma de ser y de pensar y que eso, obviamente, se refleja en la música. Todas mis vivencias y pensamientos son aspectos que también elijo yo mostrar y, si ciertas personas lo consideran representación, me alegra mucho.

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Vuelve a la ciudad un año después, pero ahora será un concierto al aire libre.

Cantar al aire libre es algo que me gusta mucho. Este formato de festival hace tiempo que no lo practico y creo que es algo que se disfruta mucho, dan la oportunidad al público de vivirlo de otra manera. Además, va a ser de las primeras veces que vamos a cantar ‘Mejor mañana’. De hecho, la vamos a presentar por primera vez en Galicia. En el concierto se van a juntar dos emociones muy diferentes. Por un lado, disfrutar de poder cerrar la gira de este último disco, que ya hace más de un año que salió a la luz, y, a la vez, de añoranza porque se acaba este proceso.

“En el concierto de este miércoles se van a juntar dos emociones muy diferentes. Por un lado, de cerrar la gira de este último disco; y por otro, de añoranza porque se acaba este proceso” Alba Reche

¿Este último álbum es su proyecto más íntimo?

No sé si lo considero íntimo en sonoridad, pero sí en mensaje. Al final, el estar más de dos años conectada de esa manera con las canciones y haberlas tocado tanto, ha hecho que lo sienta de muchas más formas diferentes. Ahora te diría que estoy con otras sensaciones, siento más íntimo el momento presente, pero cuando lo escribí, sentía que el momento de mi vida era totalmente diferente.

¿Cuáles son las mayores diferencias que observa con ‘La pequeña semilla’ o con ‘quimera’?

Básicamente que los momentos de estar presente en los procesos de composición, de haber ya vivido de maneras distintas muchas situaciones. En ‘quimera’, por ejemplo, tenía claro que quería contar ciertas cosas, que quería estar presente conmigo misma para poder ser honesta, pero es innegable que la vida pasa y que te suceden otras cosas. Y eso se ve en este último disco.

Precisamente ‘quimera’ fue su primer proyecto como artista profesional, después de dejar ‘OT’. ¿Qué recuerda de esos años?

Yo creo que fue un proyecto que se abrazó muy bien y que la gente tuvo mucha amabilidad con él y se disfrutó mucho. Siete años después de su salida, poder seguir tocando esa canciones y ver cómo le sigue tocando al público, es con lo que un artista puede quedarse al final del día, el poder disfrutar de las canciones aunque sea tan ajeno a su vida de ahora.

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¿Qué aspectos de esa experiencia todavía conserva la Alba Reche de 2026?

Fue una experiencia que me enseñó mucho y que hizo que, después de siete años, creo que sigo siendo una persona muy apasionada y es algo que no he abandonado y no pienso hacer de manera vitalicia. La curiosidad y la pasión por hacer las cosas es algo que siempre tendré presente.

¿Cómo fue la experiencia de cantar fuera de España?

Pues la verdad que genial, con una muy buena acogida por parte del público. Cantar por Europa fue impresionante. Tener la oportunidad de que te escuchen personas que no son hispanohablantes y que, a pesar de eso, logres conectar con ellos, es algo muy guay. La música hace eso, encontrar a gente que vive de manera similar a ti las sensaciones. Han sido oportunidades muy bellas y espero poder repetirlas próximamente.

¿Qué tiene preparado para el futuro?

‘Mejor mañana’ es el adelanto en el que llevo trabajando este año. Estas nuevas canciones van a salir de una forma muy natural. Es decir, como que de verdad estas canciones tenían que nacer y no porque el calendario así lo marcaba. Fue algo bonito.