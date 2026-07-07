Abanca entrega 235.000 euros a Cruz Roja Venezolana para apoyar la respuesta humanitaria
Abanca ha enviado este martes la primera transferencia de la cuenta solidaria abierta en la entidad a las pocas horas del doble terremoto que sufrió Venezuela el 24 de junio, que suma 235.000 euros.
La entidad ha informado de que los fondos recaudados se han entregado a Cruz Roja Venezolana a través de Cruz Roja España para atender las necesidades urgentes que atraviesa la población venezolana.
Los fondos se destinarán a atender a las víctimas con alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, y para abastecer los hospitales de campaña instalados y los que se están instalando.
Abanca, señala un comunicado, está coordinando este proceso de ayuda a través de su Dirección General de RSC para garantizar el mejor uso de los recursos recaudados y la mayor eficiencia y rapidez en la gestión de las ayudas.
La entidad está siguiendo las recomendaciones recibidas de ONGs, instituciones públicas españolas, empresas de transportes y ONGs venezolanas en las que se recomienda el envío prioritario de fondos, y no de material físico como alimentos, ropa o medicinas, por la complicación logística de poder entregarlo en Venezuela con la rapidez y la seguridad necesarias.
La campaña de ayuda sigue abierta y la entidad enviará semanalmente las donaciones ingresadas en la cuenta ES74-2080-0000-7330-4030-7484.
Los donativos pueden realizarse a través de todos los canales: aplicaciones, cajeros, TPVs, web, dispositivos móviles y en todas las sedes y edificios de Afundación que cuentan con TPVs para ampliar los puntos de las donaciones.