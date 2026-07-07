Abanca entrega 235.000 euros a Cruz Roja Venezolana para apoyar la respuesta humanitaria

UN grupo de rescatistas de la Cruz Roja Venezolana trabajando en La Guaira, tras el doble terremoto en Venezuela EFE

Abanca ha enviado este martes la primera transferencia de la cuenta solidaria abierta en la entidad a las pocas horas del doble terremoto que sufrió Venezuela el 24 de junio, que suma 235.000 euros.

La entidad ha informado de que los fondos recaudados se han entregado a Cruz Roja Venezolana a través de Cruz Roja España para atender las necesidades urgentes que atraviesa la población venezolana.

Los fondos se destinarán a atender a las víctimas con alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, y para abastecer los hospitales de campaña instalados y los que se están instalando.

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Abanca, señala un comunicado, está coordinando este proceso de ayuda a través de su Dirección General de RSC para garantizar el mejor uso de los recursos recaudados y la mayor eficiencia y rapidez en la gestión de las ayudas.

La entidad está siguiendo las recomendaciones recibidas de ONGs, instituciones públicas españolas, empresas de transportes y ONGs venezolanas en las que se recomienda el envío prioritario de fondos, y no de material físico como alimentos, ropa o medicinas, por la complicación logística de poder entregarlo en Venezuela con la rapidez y la seguridad necesarias.

La campaña de ayuda sigue abierta y la entidad enviará semanalmente las donaciones ingresadas en la cuenta ES74-2080-0000-7330-4030-7484.

Los donativos pueden realizarse a través de todos los canales: aplicaciones, cajeros, TPVs, web, dispositivos móviles y en todas las sedes y edificios de Afundación que cuentan con TPVs para ampliar los puntos de las donaciones.